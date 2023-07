Ainda não sabe como apostar em futebol? Se pretende fazer palpites no esporte mais popular entre os brasileiros, estas são as dicas certas para você.

Como apostar em futebol é uma opção na maioria das casas de apostas, as casas de apostas precisam se esforçar para ter destaque. Abaixo, listamos algumas das melhores casas de apostas para futebol:

Galera Bet: Boa variedade de apostas e segurança de sobra

Betano: Streaming da Libertadores e pagamento rápido

Pixbet: Site moderno e depósito instantâneo com Pix

KTO: Promoções atraentes e suporte 24/7

Betfair: Ótima oferta de apostas ao vivo e app mobileBetfair

A seguir, contamos um pouco mais sobre os critérios de escolha das melhores casas de apostas. Além disso, trazemos uma seleção das melhores ofertas de bônus para apostar em futebol.

Como apostar em futebol: visão geral e um passo a passo básico

No Brasil, quando pensamos em apostas esportivas, o futebol vem logo à mente. Afinal, esse é o esporte favorito dos brasileiros, e isso aparece também na hora de apostar.

Todos os anos, os usuários têm dezenas de torneios de futebol de todo o mundo disponíveis em sites de apostas. Há competições locais, como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Mas você também pode testar palpites na Libertadores e na Copa Sul-Americana — sem falar em todas as principais ligas da Europa, como Champions League, Premier League e Europa League.

E como apostar em futebol? Bem, em geral, o passo a passo é o mesmo nos sites de apostas esportivas. Basta fazer o seguinte:

Em primeiro lugar, escolha um dos sites indicados por nós e faça seu cadastro Em seguida, faça login e realize um primeiro depósito em sua conta Então, uma vez que o saldo tenha sido atualizado, acesse a área de apostas esportivas e navegue até a categoria de futebol + torneio e evento desejados Avalie as odds futebol e selecione uma ou mais opções Por fim, defina um valor para o palpite no boletim de aposta e confirme a operação

Apostas ao vivo em futebol

E como apostar em futebol ao vivo? Neste caso, costuma existir uma sessão específica para apostas em tempo real. Ainda há a possibilidade de assistir a alguns eventos ao vivo via streaming enquanto você aposta — as opções disponíveis variam conforme o site.

Depois de registrar um palpite na plataforma, basta esperar o evento ocorrer e o resultado ser identificado pelo operador. Caso você acerte, os ganhos serão creditados automaticamente em sua conta.

Além disso, alguns operadores oferecem o cashout de apostas. Quando esse recurso está disponível, você pode abandonar/vender uma aposta antes do seu desfecho. Desse modo, tem a chance de antecipar ganhos ou minimizar o prejuízo com um palpite — tudo dependerá das odds atualizadas.

Como escolhemos os melhores sites de apostas em futebol em 2023

Nós levamos diversos critérios em conta antes de decidir como apostar em futebol. Afinal, não faltam boas plataformas de apostas esportivas, mas nem sempre é fácil encontrar opções confiáveis e de qualidade.

Confira os elementos que levamos em conta em nosso processo de escolha:

Confiabilidade: Reputação e a segurança do site são cruciais. Verifique se o site é licenciado e regulamentado por uma autoridade confiável.

Oferta de apostas em futebol: Avalie a variedade de mercados de apostas oferecidos . Um bom site deve oferecer uma ampla gama de opções, incluindo apostas pré-jogo e ao vivo.

Avalie a . Um bom site deve oferecer uma ampla gama de opções, incluindo apostas pré-jogo e ao vivo. Odds disponíveis: Como apostar em futebol é altamente popular, as plataformas competem para oferecer as melhores odds para os usuários. Então, compare as cotações e escolha aquela que proporciona os maiores ganhos para você.

Como apostar em futebol é altamente popular, as plataformas competem para oferecer as melhores odds para os usuários. Então, e escolha aquela que proporciona os maiores ganhos para você. Métodos de pagamento: O operador deve oferecer diversas opções para depósitos e saques. Além disso, quanto mais rápidas forem as transações, melhor para você.

O operador deve oferecer Além disso, quanto mais rápidas forem as transações, melhor para você. Qualidade da plataforma: Avalie a interface e a facilidade de navegação. Um site intuitivo e bem projetado oferecerá uma melhor experiência de apostas.

Avalie a interface e a facilidade de navegação. de apostas. Bônus de apostas : Verifique as promoções disponíveis , pois isso afeta diretamente seus potenciais ganhos.

: Verifique as , pois isso afeta diretamente seus potenciais ganhos. Recursos adicionais: Verifique se o site oferece estatísticas de jogos, app de apostas e transmissões ao vivo para aprimorar sua experiência de apostas.

Tenha em mente que essa é uma decisão, em grande medida, subjetiva. Portanto, você deve avaliar os sites e escolher apenas opções que atendam às suas preferências pessoais.

Nossa seleção das melhores ofertas para apostas em futebol em 2023

Bônus e promoções são uma parte importante da experiência ao fazer apostas em futebol. Isso porque permitem aos usuários apostar mais vezes, na maioria dos casos.

A seguir, listamos as melhores ofertas em operadores de qualidade e segurança comprovadas.

Galera Bet

A Galera Bet é confiável e oferece uma free bet de R$50 após o cadastro. Na promoção Aposta em Dobro, a casa de aposta iguala a primeira aposta em até R$50.

Betano

Na Betano, você pode obter um bônus de boas-vindas de até R$500 e mais R$50 em apostas grátis . Para receber esse bônus, você deve se cadastrar na plataforma com o código promocional Betano VIPGOAL.

KTO

A KTO oferece uma primeira aposta garantida de até R$200 para seus usuários. A promoção do cupom KTO taambém garante um bônus de 20% com código do cupom KTO. A dinâmica funciona da seguinte forma: você se cadastra na plataforma, faz um depósito e realiza sua primeira aposta. Então, se errar o palpite, a KTO devolve o valor perdido na forma de crédito em sua conta.

Betfair

A Betfair tem uma oferta de boas-vindas de até R$200, com código promocional Betfair. A cobertura de eventos é bem extensa e as odds são extremamente competitivas.

Sportsbet.io

A Sportsbet.io tem diversas promoções recorrentes para seus usuários. Com a nossa oferta exclusiva de código do bônus Sportsbet.io, o apostador ganha uma aposta grátis de R$25 no segundo depósito.

Mercados de apostas em futebol: Opções mais populares em 2023

Os jogos de futebol são uma das maiores atrações para os fãs de apostas. Vamos explorar alguns dos mercados mais populares em jogos de futebol:

Resultado final: Neste mercado, os apostadores preveem qual equipe sairá vencedora ou se a partida terminará em empate.

Neste mercado, os apostadores preveem qual equipe sairá vencedora ou se a partida terminará em empate. Dupla chance: A vantagem aqui é poder selecionar dois dos três resultados possíveis, mas as odds também tendem a ser menores.

A vantagem aqui é poder selecionar dois dos três resultados possíveis, mas as odds também tendem a ser menores. Handicap: Permite apostar em uma equipe com uma vantagem ou desvantagem fictícia em termos de gols, proporcionando maior equilíbrio entre os times.

Permite apostar em uma equipe com uma vantagem ou desvantagem fictícia em termos de gols, proporcionando maior equilíbrio entre os times. Total de gols: Neste caso, os apostadores tentam acertar o número total de gols marcados durante o jogo, independentemente do vencedor.

Neste caso, os apostadores tentam acertar o número total de gols marcados durante o jogo, independentemente do vencedor. Resultado correto: Aqui, os apostadores arriscam o placar exato da partida, o que costuma gerar odds elevadas pela dificuldade envolvida.

Apostas de longo prazo permitem que se arrisque palpites no time vencedor ou no artilheiro do campeonato, por exemplo. Então, costumam ser bem populares no futebol — especialmente, em competições curtas como a Copa do Mundo.

Futebol código de bônus: Como usar os melhores cupons promocionais

Em muitas plataformas, você pode obter um código promocional para receber benefícios em apostas de futebol. Os códigos de bônus podem ser aplicados no momento do cadastro ou quando você for realizar um depósito em sua conta.

Um dos benefícios mais comuns é o de apostas grátis. O valor recebido pode variar entre R$10 e R$200, na maioria dos casos. No entanto, não existe um limite para isso. E alguns operadores podem oferecer valores ainda maiores.

Tenha em mente, no entanto, que é preciso cumprir regras específicas para ativar bônus obtidos com um código. Elas incluem um depósito mínimo, por exemplo. Além disso, você terá que atingir um volume de apostas especificado pela casa para liberar o saque do crédito promocional — além de eventuais ganhos conseguidos com ele.

Ofertas de futebol para usuários já cadastrados: Melhores opções

As casas de apostas oferecem bem mais que bônus de boas-vindas para os usuários. No caso do futebol, por exemplo, é comum encontrar promoções para clientes já cadastrados.

Confira a seguir três ofertas interessantes para apostar em jogos de futebol:

Sportsbet.io

Na Sportsbet.io, você pode participar da promoção Super Sequência do Brasileirão 2023. Caso acerte 10 apostas seguidas em jogos das séries A e B, você ganha um prêmio de R$5.000. São aceitas apostas simples, pré-jogo, com odds mínimas de 1.80.

Betano

A Betano oferece odds turbinadas em apostas múltiplas em futebol. As SuperOdds são disponibilizadas diariamente na plataforma, em mercados selecionados. Elas estão restritas ao mercado de Resultado Final.

KTO

Na KTO, você tem acesso ao Combo Booster em apostas múltiplas. A promoção é válida para palpites com três seleções ou mais e odds a partir de 1.40. O boost em seus ganhos pode ir de 3% (três seleções) a 100% (a partir de 21 seleções).

Odds futebol: como encontrar as melhores cotações de apostas

As odds são muito importantes para o retorno que você terá com suas apostas. Afinal, quanto mais altas elas forem, maiores podem ser os seus ganhos em caso de acerto.

Por isso, é importante comparar as cotações de diferentes plataformas antes de decidir onde apostar. Basta escolher um evento e um mercado específico e, então, conferir qual plataforma tem odds mais competitivas. Mas cuidado: essa será uma amostra pequena e não representará a qualidade geral das cotações de um operador.

FAQs — Perguntas Frequentes sobre apostas em jogos de futebol

Ainda tem dúvidas sobre como apostar em futebol? Então, confira nossas respostas para as perguntas mais frequentes em relação a esse esporte.

Qual a melhor maneira de apostar no futebol?

A melhor maneira de apostar em jogos de futebol é realizar pesquisas sobre as equipes, jogadores, estatísticas e tendências recentes. Isso ajudará você a tomar decisões mais bem informadas.

Quem pode aproveitar as ofertas de apostas em futebol?

Qualquer pessoa interessada em futebol e maior de idade pode aproveitar as ofertas de apostas nesse esporte se cumpre com os termos e condições impostos por cada casa.

Como estudar os times para apostar?

Para apostar em jogos de futebol, você deve analisar os dados sobre as equipes e seus jogadores. Muitos sites de apostas oferecem estatísticas e informações atualizadas a respeito para seus usuários. No entanto, você também pode acompanhar as notícias sobre cada evento em sites, redes sociais e outras fontes de confiança.