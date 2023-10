Betano ou F12 bet: Qual é a melhor casa de apostas?

Não sabe se escolhe Betano ou F12 bet para apostar online? Confira a análise das casas de apostas.

Em dúvida entre Betano ou F12 bet para suas apostas online? Essas são duas casas de apostas esportivas conhecidas, mas com experiências distintas para os usuários. Então, resolvemos comparar o que cada site oferece de melhor.

A seguir, você conhecerá detalhes sobre opções de apostas online e bônus de boas vindas, com o código promocional Betano e código de bônus F12 bet. Além disso, poderá conferir as odds de cada casa de apostas e recursos como streaming ao vivo e app mobile.

Betano ou F12 bet? Betano F12 bet Bônus de boas vindas 100% até R$500 no primeiro depósito Confira as promoções na plataforma Mercados de apostas Diversas categorias e uma ótima variedade de mercados disponíveis Variadas categorias e uma variedade maior em opções como futebol e tênis Odds Na média do mercado Um pouco abaixo do mercado App para celular Aplicativo para Android Sem app disponível Streaming ao vivo Muitas transmissões de futebol, tênis e outros esportes Sem streaming ao vivo Nota de 1 a 100 99 97 Crie sua conta Pegar bônus Pegar bônus

Bônus de boas vindas: Betano

Vamos começar conferindo qual casa de apostas oferece o melhor bônus de boas vindas: Betano ou F12 bet. Afinal, uma boa promoção é sempre um fator importante na decisão de se registrar ou não em uma plataforma.

A Betano sabe bem disso. Por isso, oferece aos apostadores um bônus de boas vindas de 100% até R$500 mais R$20 em apostas grátis. A oferta é válida para o primeiro depósito — que deve ser a partir de R$50. Portanto, você terá créditos de aposta em dobro, até o limite estabelecido. Também deverá cumprir outras regras, incluindo um rollover de 5x (bônus + depósito) em apostas com odds de, no mínimo, 1.65.

Já a F12 bet não oferece um bônus de boas vindas. Não encontramos nenhuma oferta desse tipo na plataforma, apesar de haver algumas promoções pontuais para usuários já cadastrados. Então, não espere receber algum benefício por criar sua conta nesse site.

Dito isso, quando o assunto é bônus, nosso veredicto vai direto ao ponto: a Betano se sai melhor que a F12 bet simplesmente por oferecer alguma coisa aos usuários. E, convenhamos, R$500 em créditos de aposta não são pouca coisa.

Você pode descobrir mais sobre os bônus de boas vindas na página sobre código promocional Betano e código de bônus F12 bet.

Mercados de apostas: Betano

E quanto aos mercados de apostas, quem leva a melhor: Betano ou F12 bet? Quanto mais opções você tiver, melhor, logicamente. Por isso, em um primeiro momento, fizemos o básico aqui — contamos a quantidade de modalidades disponíveis para os usuários de cada site. E o resultado foi bem diferente.

A Betano tem 35 categorias de apostas esportivas disponíveis, atualmente. A variedade é bem grande, cobrindo as modalidades mais tradicionais, como futebol e tênis. Mas também há muitas opções que não são vistas em toda parte. Esse é o caso, por exemplo, dos palpites em surfe ou vôlei de praia.

Já a oferta da F12 bet é bem mais enxuta, com apenas 19 categorias. A casa parece focar apenas nas modalidades populares — principalmente, em apostas de futebol. Então, não espere encontrar algo inusitado ou raro na plataforma.

Neste quesito, temos mais um destaque claro da Betano. Com bem mais variedade em apostas esportivas, esse é um site que deverá agradar a apostadores de diferentes perfis.

Saiba mais sobre Betano apostas e F12 bet para iniciantes.

Quantidade de opções: Betano

Também conferimos a quantidade de mercados em cada evento disponível nas duas casas de apostas. Neste caso, o que interessa também é a variedade de opções. Afinal, uma única partida de futebol ou luta de boxe pode ter dezenas de tipos de palpites possíveis, por exemplo.

O alvo escolhido para essa comparação foram as partidas do Brasileirão 2023. Afinal, esse é um torneio muito visado pelos usuários de casas de apostas. Então, é importante saber se eles têm acesso a diversas opções na Betano ou F12 bet.

A Betano se destacou em relação aos mercados oferecidos, com cerca de 130 opções a cada partida do Campeonato Brasileiro. Em comparação, a F12 bet costuma oferecer em torno de 40 tipos de apostas por jogo dessa competição.

Por isso, temos mais uma vez a Betano como vitoriosa levando em conta esse quesito. É claro que nada impede que a F12 bet se saia melhor em outro esporte ou evento. Afinal, o que levamos em conta aqui foi uma amostra bem pequena, relativa a um torneio de futebol em particular — mesmo que para nós, brasileiros, seja o mais importante!

Odds de apostas: Betano

Se você quer ter os maiores retornos possíveis com suas apostas, deverá ficar atento(a) às odds que cada site oferece. Elas podem variar bastante entre diferentes casas de apostas. Em resumo, você pode ter mais retorno ao acertar os mesmos resultados em uma plataforma específica — ou receber menos em outra.

Para avaliar as odds de apostas de cada site, escolhemos uma partida específica do Brasileirão 2023. Também selecionamos um mercado em particular — o de Resultado Final. Usamos as cotações obtidas como a mostra do que cada operador tem a oferecer em termos de odds.

Confira os dados das odds obtidas em nossa análise:

Resultado da Aposta Betano F12 bet Internacional 2.07 2.19 Empate 3.30 3.25 São Paulo 3.80 3.49 Payout 95,07% 93,17% Margem 4,93% 6,83%

Portanto, a Betano oferece odds de apostas melhores que as da F12 bet. Isso não se aplica a todas as opções de palpites neste exemplo — afinal, a F12 bet paga melhor por uma vitória do Internacional. No entanto, considerando o payout total, que leva em conta as três seleções disponíveis, as cotas da Betano ficam à frente com uma boa distância.

O payout representa o total do saldo recebido em apostas que o operador devolve como pagamento para quem acertar. Já a margem é a fatia desse valor que fica com a casa — ou seja, é como uma remuneração para a banca. Como podemos ver na tabela, a margem da Betano é inferior à da F12 bet.

Porém, isso não é uma regra. Portanto, a boa prática é conferir os mercados de aposta de seu interesse diretamente nos sites das empresas.

App mobile: Betano

Um app para dispositivos móveis é um recurso importante para quem gosta de apostar pelo celular ou tablet. Afinal, permite que se registre palpites em qualquer lugar e a qualquer hora. Também torna mais práticos os pagamentos e outras ações nas contas dos usuários.

A Betano oferece um bom app de apostas para Android, com as mesmas apostas e recursos encontrados no site. Além disso, o aplicativo é rápido e leve, facilitando a navegação. Você pode até mesmo assistir aos eventos ao vivo com essa ferramenta. Saiba mais na nossa página sobre Betano app.

Já a F12 bet não tem um aplicativo disponível atualmente. Você pode acessar a plataforma usando o navegador web do seu aparelho — por exemplo, Chrome ou Safari. No entanto, não tem um app com acesso rápido para tornar tudo mais ágil em sua rotina. Saiba como é a experiência mobile na página F12 bet app.

Ou seja, o resultado aqui é um ponto positivo da Betano. Afinal, ela tem um site mobile de qualidade e que serve como recurso opcional para os usuários. Mas seu aplicativo oferece uma experiência ainda mais intuitiva para os apostadores.

Streaming ao vivo: Betano

Para quem gosta de apostar em tempo real, também é útil conferir se uma plataforma transmite os eventos ao vivo. Afinal, esse recurso permite que a emoção seja ainda maior enquanto você registra seus palpites.

A Betano tem uma cobertura muito grande de eventos esportivos. Ela costuma oferecer streaming de esportes como futebol e basquete, com destaque para competições como:

Campeonato Brasileiro

Copa do Brasil

Libertadores

Premier League

La Liga

NBA

Já a F12 bet não oferece esse recurso para seus usuários. Ao fazer apostas esportivas ao vivo, você encontrará estatísticas atualizadas e gráficos animados com informações dos eventos. No entanto, não poderá assistir às transmissões.

O resultado para este item, portanto, é uma vantagem da Betano. A marca se sai melhor que sua rival ao ser a única com streaming ao vivo disponível. Então, se você gosta de assistir a jogos de futebol e outros esportes enquanto faz apostas, essa certamente será a sua melhor opção.

Nossa decisão: Betano ou F12 bet, qual a melhor opção?

Após avaliarmos diversos quesitos, parece simples apontar qual site de apostas levou a melhor na nossa comparação. No conjunto de todos os itens analisados, a Betano superou a F12 bet com uma boa vantagem.

A Betano tem uma oferta de apostas melhor tanto no número de modalidades quanto na variedade de palpites por evento. Ela também oferece odds superiores às da F12 bet, levando em comparação o exemplo escolhido.

A Betano também é a única das duas marcas que conta com: bônus de boas vindas, app mobile e streaming ao vivo. Por isso, acaba superando a plataforma rival sem qualquer discussão nesses quesitos.

É claro que a F12 bet continua sendo uma plataforma segura, com bons recursos e opções de palpites. No entanto, a Betano se sobressai como uma das melhores casas de apostas do mercado. Então, acaba superando sua concorrente nesta comparação.