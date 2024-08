Apostar na Euro 2024 na Betano: Guia completo

Confira como funcionam as apostas Eurocopa na Betano.

A Eurocopa é a principal competição de futebol entre países europeus e a sua próxima edição terá início no dia 14 de junho. Veja como apostar na euro 2024 na Betano. Assim, você terá conhecimento dos mercados de apostas disponíveis e promoções da casa nesta competição. Além disso, trouxemos algumas dicas para apostar na Eurocopa.

Se você ainda não tem uma conta na casa de apostas, pode criar um login com o nosso código promocional Betano.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

A Eurocopa é uma das competições internacionais mais procuradas pelos apostadores, principalmente com a aproximação do próximo evento em junho. Dito isso, verificamos que diversas casas de apostas já estão disponibilizando apostas Eurocopa, a longo e a curto prazo. Detalhamos abaixo algumas das opções mais populares para apostar na Eurocopa na Betano.

Resultado final

Este é um mercado amplamente conhecido até pelos apostadores mais iniciantes. Sendo uma das opções mais simples de palpite, aqui o jogador tenta prever o desfecho de uma partida, apostando na vitória de uma das duas seleções em disputa, ou no empate.

Dupla hipótese

Semelhante ao mercado anterior, aqui o jogador também faz uma aposta em como a partida irá terminar. Entretanto, é possível fazer dois palpites simultaneamente. Ou seja, você pode apostar na vitória das duas seleções, ou na conquista de uma delas e no empate ao mesmo tempo.

Empate anula aposta

Neste mercado, o empate não é uma possibilidade. Portanto, o jogador investe no time que acredita que irá levar a melhor e, caso a placar termine igual, o valor da aposta é devolvido para a sua conta.

Ambos os times marcam

Ao contrário das opções que apresentamos até o momento, este mercado não depende do resultado final da partida. Isso porque os jogadores precisam apostar se acreditam ou não que as duas seleções em disputa balançarão as redes em algum momento.

Portanto, se indicar “Sim” neste mercado, terá o seu retorno se os dois times marcarem ao menos um gol, independentemente do vencedor final. Por outro lado, se uma das equipes não conseguir marcar, o jogador perde a sua aposta. Do mesmo modo, se indicar a opção “Não”, apenas uma seleção poderá ser sucedida nesse sentido.

Total de gols (Mais/Menos)

Outra opção que não depende do vencedor da partida é o mercado “Total de gols”. Neste caso, os jogadores indicam a quantidade de vezes que a bola entrará no gol, independentemente da equipe que os execute. Você pode, por exemplo, apostar em “+2.5 gols”, vencendo a sua aposta se a partida tiver ao menos 3 gols. Caso aposte em “-2.5 gols”, deverá torcer para que a partida termine em até no máximo 2 gols.

Eurocopa 2024: Dicas para fazer apostas

Se você é novo neste mundo e não sabe como começar as suas apostas Eurocopa, não se preocupe. Separamos algumas dicas que são essenciais para qualquer jogador, seja ele iniciante ou experiente.

Análise das equipes

Um dos pontos essenciais para quem deseja fazer apostas esportivas na Eurocopa é analisar o desempenho das equipes. Por isso, estude o histórico de cada seleção, quais são os jogadores convocados para cada jogo, as condições físicas dos atletas, a média de gols de cada time, entre outros fatores que podem ajudá-lo a fazer um palpite mais embasado.

Entretanto, tenha em mente que não há como prever um resultado com 100% de garantia. Afinal, o futebol é cheio de reviravoltas e surpresas.

Conheça os mercados de apostas

Como você pôde ver anteriormente, a Betano oferece diversos tipos de apostas Eurocopa, muito além do clássico “Resultado Final”. Na verdade, as opções aqui apresentadas são apenas alguns dos diversos mercados de apostas disponíveis no site.

Sendo assim, recomendamos que visite a página oficial da Betano para analisar todos os palpites disponíveis. Desse modo, você poderá escolher aquele que se adequa melhor ao seu estilo de jogo.

Aposte responsavelmente

Por fim, não existe uma fórmula mágica que garanta retornos nas apostas Eurocopa. Afinal, não há como prever exatamente como irá se desenrolar uma partida de futebol.

Dito isso, é fundamental criar um plano para gerenciar o seu tempo e gastos nas apostas esportivas. Quando for realizar um palpite, tenha certeza de apostar somente o dinheiro que não lhe fará falta. Além disso, você pode conferir a seção de “Jogo Responsável” no site da Betano para saber mais práticas conscientes.

Promoções da Betano para a Eurocopa

Com a aproximação da Eurocopa 2024, pode ser que a Betano disponibilize novas promoções específicas para esta competição. Embora isso não seja garantido, verificamos que o site já conta com diversas ofertas para apostas esportivas.

A bonificação começa logo que o jogador se cadastrar no site, recebendo um bônus de boas-vindas sobre o primeiro depósito. Portanto, vale a pena ver mais detalhes na nossa página sobre Betano promoção.

Como se cadastrar na Betano

Para apostar na Eurocopa na Betano, o primeiro passo é se cadastrar na plataforma respondendo a um formulário da casa. O procedimento é bem simples e rápido seguindo o passo a passo:

Acesse o site da Betano Brasil. Clique em “Registrar”. Escolha a forma para acessar a plataforma (e-mail, Facebook, Google, Yahoo ou LinkedIn). Complete os dados solicitados. Insira o código promocional Betano. Leia todos os termos e condições. Se estiver de acordo com as regras, clique para finalizar o cadastro.

Uma vez que tenha a sua conta criada na Betano, poderá receber o bônus de boas-vindas da operadora seguindo as exigências da oferta. No mais, estará pronto para começar as suas apostas Eurocopa.