Veja como apostar no próximo clube de Kylian Mbappé

Saiba onde apostar no próximo clube de Kylian Mbappe.

As transferências de jogadores animam os amantes do futebol. Afinal, a chegada de um novo jogador pode agregar muito na composição do clube. Assim, elas geram rumores e movimentam as notícias esportivas.

Além disso, as transferências de jogadores é um dos tipos de apostas disponíveis em algumas plataformas. Então, saiba onde apostar sobre qual será o próximo clube de Kylian Mbappé, algumas dicas e mais.

Na Betfair, o Real Madrid aparece como o favorito para a aposta no próximo time de Mbappé. Na sequência, há a opção de qualquer time da Arábia Saudita. seguindo a tendência das transferências recentes no futebol internacional.

Como apostar na transferência de Kylian Mbappé?

Kylian Mbappeé possui contrato com o clube Paris Saint-Germain até 2024. No entanto, o jogador de futebol afirmou que não pretende renovar o contrato com o seu time. Dessa forma, nessa abertura da janela de transferências muitos fãs do jogador e amantes do futebol tem realizado palpites.

Essas transferências movimentam o jornalismo do futebol e também as casas de apostas. Afinal, apostar na contratação de jogadores é um dos mercados disponíveis. Esses palpites podem ser feitos em casas que possuam esse tipo de aposta.

Claro, primeiro é necessário criar uma conta em um site de apostas que seja seguro. Neste artigo, apresentamos casas que possuem apostas na transferência de Kylian Mbappé e como fazer registro.

Para apostar, você pode acessar o site da Betfair, que possui esse mercado de apostas. E, em seguida, vá à modalidade “esportes”. Os palpites para o próximo clube de Kylian Mbappé é um tipo de aposta especial.

Dessa forma, você pode ir ao botão “especiais” e escolher a aba “transferências”. Nela, a casa disponibiliza nomes de jogadores que podem obter novos contratos dentro da janela de transferências.

Apostar na Betfair

Odds para transferência de Kylian Mbappé na Betfair

No site da Betfair, encontramos o mercado de apostas para transferências. Dessa forma, nesse tópico mostramos as odds do operador e como elas funcionam para esse tipo de aposta.

Para Mbappé assinar contrato antes de 4 de setembro, encontramos as seguintes odds no momento da consulta. Na Betfair, o palpite mais provável, conforme as odds de 2.63 seria com o Real Madrid. Assim, em uma aposta de R$50 no palpite favorito, traria retornos de R$131,25. Na sequência, a Betfair lista "qualquer time da Arábia Saudita" como o segundo cenário mais provável, com odds de 21.0.

Para a transferência para o Milan e Juventus, equipes menos prováveis segundo a casa, as odds eram de 81,0. Destacamos que as cotações disponíveis podem sofrer alterações ao longo da semana e até o fim da janela de transferências.

No momento da redação deste artigo, o top 5 das odds para o próximo time de Mbappé na Betfair são:

Real Madrid: 2.63

Qualquer time da Arábia Saudita: 21.0

Chelsea: 23.0

Liverpool: 26.0

Manchester United: 34.0

Dessa forma, situações como mudança na equipe, propostas feita por outros clubes podem alterar as odds.

Aposte agora

Quais sites oferecem apostas em transferência de Kylian Mbappé?

Em nossa análise entre as casas de apostas, notamos a disponibilidade desse mercado na Betfair. Nela, os usuários podem apostar sobre qual será o próximo clube de Kylian Mbappé e utilizar o bônus da casa.

A Betfair oferece, para novos clientes, 100% do primeiro depósito feito até R$200. Saiba mais no nosso artigo sobre código promocional Betfair.

Para indicarmos a Betfair, realizamos alguns procedimentos de análise sobre a casa. Com o intuito de avaliar se o operador é seguro e oferece funcionalidades e serviços interessantes para os usuários.

A casa possui licença MGA/CRP/131/2006 emitida pela Malta Gaming Authority. Essa autorização corrobora para a segurança da Betfair. Além disso, a empresa utiliza, no site, protocolos de segurança SSL/TLS para criptografia de dados do usuário.

Dicas para apostar em contratação de jogadores

Semelhante aos outros mercados de apostas, também é importante estabelecer estratégias para apostas na transferência de Kylian Mbappé. Nesse tópico, mostramos algumas das estratégias utilizadas por apostadores nesse tipo de aposta.

Sabemos que como torcedor, é possível se animar com possíveis contratações para o time que acompanhamos. No entanto, para apostar na contratação de jogadores, é necessário avaliar as reais condições do clube para realizar alguns contratos.

Assim, é importante conferir o tamanho da equipe em termos de riqueza e valor do jogador. Mais do que isso, se um clube estiver realizado uma contratação recente de um lateral direito, por que ele contrataria outro? Essas são perguntas avaliativas pertinentes para apostar nesse mercado.

Além disso, acompanhe as notícias sobre a transferências dos jogadores. Nessas matérias, é possível encontrar equipe e times que direta ou indiretamente demonstraram interesse na contratação do profissional.

Outro ponto importante é analisar as ambições dos jogadores. Sabemos que as principais e maiores ligas do futebol estão concentradas na Europa. Por isso, é válido conhecer as ligas, campeonatos que os craques da modalidade sinalizam maior interesse.

Afinal, nas competições europeias, como a La Liga, Champions League e outras, os jogadores adquirem maior visibilidade. Com isso, podem obter maiores patrocínios e futuras propostas para contratações e para atuar na seleção do país de origem.

O que é apostar em transferência de jogador?

Esse tipo de aposta se dedica a estimar qual será o próximo clube de um jogador. Assim, caso a contratação seja realizada pelo time escolhido, o apostador obtém seus retornos. Calculados conforme as odds e o valor do palpite.

No entanto, também existe a possibilidade do jogador de futebol continuar na equipe, ou seja, não aceitar nenhuma contratação externa. Com isso, o palpite será configurado como incorreto.

Nessas apostas, é necessário saber duas coisas. Elas possuem odds e uma data específica. Essa data é estimada de acordo com o que chamam, no mercado esportivo, de janela de transferência.

É nesse período em que é permitido contratar novos jogadores para a equipe. Por exemplo, considere a aposta esportiva para o próximo clube de Kylian Mbappé. Nela, o tempo estimado para apostar é que o atleta assine um novo contrato antes de 4 de setembro deste ano.

Isso significa que após essa data, a janela de transferências estará encerrada, ele não poderá assinar novos contratos. As odds são oferecidas conforme a análise dos especialistas da casa e da demonstração de interesse pelo jogador de futebol.

Janela de transferências

Esse período foi estabelecido pelo regulamento geral do futebol, com o intuito de proporcionar competições mais sólidas. Assim, com apenas duas janelas de transferências por ano, durante a competição a força de uma equipe não mudará totalmente.

Mais do que isso, esse regulamento permite o comprimento dos contratos dos clubes com os jogadores de futebol. Ele evita que jogadores de equipes já eliminadas de um torneio sejam contratados por outro time que está na disputa.

Em resumo, esse período busca estabilizar os campeonatos de futebol e os contratos com os jogadores.

Como criar uma conta em um site de apostas?

Para criar uma conta em um site de apostas, um dos requisitos é possuir 18 anos ou mais. Assim, o usuário pode acessar o site da plataforma escolhida e informar os dados cadastrais solicitados. Abaixo, mostramos o guia para criar uma conta na Betfair.