Apostas longo prazo: Entenda como funcionam as apostas futuras

Saiba como funcionam as apostas longo prazo.

Veja quais os melhores sites de apostas esportivas com esta opção e os mercados disponíveis para as apostas futuras. Fique por dentro também de estratégias e dicas para essas seleções de apostas a longo prazo.

O que são as apostas longo prazo?

As apostas longo prazo são palpites em que o desfecho é um pouco mais demorado. Isso porque enquanto as apostas em eventos, você aguarda apenas o final de um evento, neste caso é diferente.

Portanto, são mercados como o de quem vai ser um campeão de um torneio. Ou seja, tem que esperar toda a disputa para ter o retorno.

Melhores casas para apostas a longo prazo

São muitos os sites de apostas que disponibilizam apostas longo prazo. Por isso, avaliamos e separamos algumas das casas mais interessantes para essas apostas esportivas.

Para chegar a esta recomendação consideramos quesitos importantes, como licenças, bônus de boas vindas e a quantidade de esportes com apostas futuras.

Uma das que conta com maior catálogo é a Betano. A plataforma traz muitas possibilidades e oferece um bônus de boas vindas de 100% até R$ 500.

A Betfair é outra opção e conta inclusive com uma espécie de bolsa de apostas, que permite negociar as odds. A oferta do site é de até R$ 300 em cima do primeiro depósito.

Na Novibet você também conta com um bônus de R$ 300 em esportes, além de 30 rodadas grátis para usar.

Com o Betmotion a lista de mercados também é extensa. A promoção de boas vindas é de até R$ 200, só que o ganho é de 150% em relação ao primeiro depósito.

O Stake é outro site com muitas opções de apostas longo prazo. A plataforma tem como grande foco a possibilidade do uso de criptomoedas para depósitos e saques.

Para começar no mundo das apostas com bônus, leia nossos artigos sobre código promocional Betano e código bônus bet365.

Além disso, para ter acesso a ainda mais opções de plataformas, leia nossa seleção de melhores casas de apostas, assim nossa lista de sites de apostas confiáveis.

Esportes para apostas futuras

As apostas longo prazo são tradicionais nos esportes. Afinal, muitas competições contam com uma ampla cobertura e são disputadas durante uma temporada inteira.

Portanto, praticamente todo campeonato muito popular traz uma página de apostas longo prazo no site. Entre os esportes que contam com os maiores catálogos, estão:

Futebol;

Basquete;

Tênis;

Futebol Americano;

Vôlei.

Outros tipos de apostas futuras

Um detalhe interessante é que as casas de apostas exploram muitos outros temas para apostas longo prazo. Você consegue ver muitas possibilidades de entretenimento e política.

Em disputas como Globo de Ouro e Oscar, por exemplo, você pode indicar quais as produções serão as vencedoras. Assim como também quais receberão mais prêmios. Na política, você pode fazer apostas longo prazo para quem vai ser eleito Presidente ou primeiro ministro de alguns países. Além de poder apostar em programas e reality shows como Big Brother, No Limite e A Fazenda.

Mercados em que as apostas futuras estão disponíveis

Como você viu acima, quando se trata de entretenimento e política, as apostas são especialmente em quais serão os vencedores. Isso também está disponível com as apostas esportivas.

No entanto, os esportes contam com um catálogo maior. Por isso, você pode acessar um campeonato e conferir toda a lista disponível. Em competições mais badaladas, como Premier League e Liga dos Campeões, as opções são bem amplas. É possível, por exemplo, fazer apostas longo prazo para quem vai ser o artilheiro. Também pode indicar quais clubes terminam no G-4 ou os que serão rebaixados.

A variedade de apostas longo prazo permitem explorar muitas possibilidades. Algumas ligas trazem até apostas de combinações de quais os três times que terminarão nas três primeiras opções.

Muitas casas de apostas esportivas oferecem ainda o serviço de cash out. Neste caso, você pode encerrar as apostas longo prazo antes do desfecho. Dessa forma, você fica com o valor parcial. Para saber quais as apostas esportivas tcontam com o recurso disponível, é necessário ver a página de palpites feitos.

Odds nas apostas futuras

As odds das apostas longo prazo costumam ser mais convidativas. Em algumas competições, o retorno com o título de favorito tem uma cotação superior ao de uma zebra em uma partida de futebol.

Além disso, que vale destacar que essas odds sofrem grandes variações ao longo de todo o campeonato. As cotações variam com base nas rodadas. Para se aprofundar no tema, veja nossa página sobre como calcular odds em apostas.

Estratégia para fazer apostas futuras

As apostas longo prazo permitem diversas estratégias. Principalmente porque as odds são mais convidativas do que de um evento normal. Na maioria das disputadas, o retorno para o título é superior a 2.00, mesmo com grande favoritismo. Isso faz com que você possa adotar uma estratégia de se cercar com as principais possibilidades de desfechos de uma competição.

Neste cenário, você vai avaliar todos os principais candidatos e fazer apostas futuras em todos os times. Desde que ainda seja possível ter ganho com a quantidade selecionada. Desta forma, você vai distribuir o orçamento separado para essas apostas longo prazo e colocar uma quantia para cada um dos clubes.

Dicas para apostas longo prazo

Para ter um melhor aproveitamento com apostas a longo prazo é importante observar alguns detalhes importantes, principalmente em esportes.

Por isso, vale seguir essas dicas antes de fazer apostas futuras:

Compare as odds disponíveis nas casas de apostas;

Pesquise muito sobre o assunto antes de apostar;

Confira se a casa de apostas permite o uso de cash out;

Acompanhe as variações das odds nos sites de apostas;

Tenha paciência na hora de avaliar as possibilidades durante a competição.

Conclusão sobre apostas futuras

As apostas longo prazo merecem ser consideradas. Principalmente porque é possível que você encontre odds mais convidativos.

Além disso, você consegue também fazer avaliações mais precisas. Isso porque uma disputa longa pode render menos zebras do que uma simples partida.

Por outro lado, precisa considerar também que mais fatores podem interferir no meio deste período todo. Assim como também precisa calcular que o retorno vai demorar mais para acontecer.

Está interessado em outros tipos de apostas? Veja também nossas dicas de como apostar em handicap europeu e handicap asiático.