AS Sundhoffen نظرة عامة
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October 2026
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K리그1
مباشر
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|2
|Polonia Warszawa
|12
|6
|3
|3
|19
|14
|5
|21
|3
|Lechia Gdansk
0 - 0
|12
|6
|2
|4
|21
|17
|4
|20
|4
|Termalica Nieciecza
|12
|6
|2
|4
|19
|17
|2
|20
|5
|Miedz Legnica
|12
|5
|3
|4
|18
|11
|7
|18
|6
|Warta Poznan
|11
|6
|0
|5
|19
|15
|4
|18
آخر تحديث قبل 31 دقيقة
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