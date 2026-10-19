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AS Sundhoffen

AS Sundhoffen نظرة عامة

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October 2026
كأس فرنسا
AS Sundhoffen badge
AS Sundhoffen
SUN
AS Blotzheim badge
AS Blotzheim
BLO
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الترتيب

K리그1 crestK리그1

مباشر
الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
2Polonia Warszawa crestPolonia Warszawa126331914521
ت
ف
ف
ف
ت
3Lechia Gdansk crestLechia Gdansk
0 - 0
126242117420
ت
ف
ف
ف
ف
4Termalica Nieciecza crestTermalica Nieciecza126241917220
خ
ف
ت
ف
ف
5Miedz Legnica crestMiedz Legnica125341811718
ت
ف
خ
خ
خ
6Warta Poznan crestWarta Poznan116051915418
ف
خ
ف
ف
خ
آخر تحديث قبل 31 دقيقة
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