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Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengisyaratkan bahwa tekanan dari luar ruang ganti berperan besar dalam buruknya awal musim klub tersebut. Meski meraih kemenangan di Eropa yang mendongkrak moral, gelandang asal Portugal itu mengakui bahwa situasi yang menyelimuti Old Trafford telah menyulitkan para pemain di lapangan.

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Tekanan dari luar membebani Old Trafford

Manchester United akhirnya mengakhiri rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi lewat kemenangan dramatis 3-2 atas Roma di Liga Champions pada Selasa. Namun, hasil itu tidak banyak menutupi krisis mereka di kompetisi domestik. Tim asuhan Michael Carrick terpuruk di peringkat ke-17 klasemen Liga Primer Inggris. Seusai kemenangan di kompetisi Eropa tersebut, Fernandes menyoroti dampak mental dari situasi klub saat ini terhadap skuad tim utama.

“Ini soal kepercayaan diri,” jelas Fernandes dalam percakapan terus terang seusai pertandingan dengan TNT Sport Brazil, seperti dikutip Manchester Evening News. “Di klub ini, situasinya sulit ketika hasil pertandingan buruk. Ada banyak faktor di luar ruang ganti, di luar kendali para pemain dan staf pendukung, yang membuat performa klub dan apa yang bisa kami lakukan di lapangan menjadi lebih sulit. Itu memengaruhi banyak pemain. Ada yang menghadapinya dengan lebih baik, ada pula yang lebih kesulitan. Kami menetapkan ekspektasi tinggi bagi diri sendiri, dan ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik, kami akhirnya terpukul secara mental akibat frustrasi karena tidak mampu memberikan kepada klub apa yang kami yakini benar-benar bisa kami berikan.”

Siklus kekecewaan yang berlangsung lama

Fernandes menegaskan bahwa kesulitan ini bukan fenomena baru, melainkan bagian dari tren lebih luas yang telah membayangi klub dengan gelar juara Inggris terbanyak itu selama beberapa musim. Ketiadaan trofi dan performa yang konsisten telah menciptakan suasana seolah kegagalan menjadi masalah yang mengakar, meski ruang ganti tim tuan rumah di Old Trafford saat ini dihuni pemain-pemain berkualitas tinggi.

“Ketika situasinya seperti ini, masalahnya bukan hanya satu. Ada lebih dari satu. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dan dilakukan dengan cara berbeda. Sayangnya bagi kami, ini sudah berlangsung lama, sehingga keadaan menjadi lebih sulit. Kami tahu tidak ada seorang pun di klub ini [yang suka] tidak menang. Ketika Anda bergabung dan mewakili klub ini, itu karena Anda menginginkan sesuatu yang lebih. Sayangnya, itu tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

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Meluruskan kabar soal hubungannya dengan Michael Carrick

Selain membahas performa tim secara umum, Fernandes menanggapi rumor keretakan hubungannya dengan Carrick. Gelandang itu baru-baru ini dicadangkan saat menghadapi Chelsea setelah secara terbuka mengkritik pengaturan taktik tim. Namun, ia menegaskan bahwa hubungan mereka tetap profesional dan dilandasi rasa saling menghormati, meski ada tindakan disipliner baru-baru ini.

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“Klub membutuhkan kemenangan itu, para pemain membutuhkan kemenangan itu [melawan Roma]. Itu sesuatu yang kami butuhkan sebagai kelompok pemain. Kami telah bekerja sangat keras untuk keluar dari situasi ini bersama-sama. Ini sulit. Ada banyak spekulasi di media, banyak kebohongan seputar berbagai hal yang terjadi di klub ini antara saya dan manajer, seperti kabar bahwa kami mengadakan pembicaraan untuk menjernihkan suasana. Tidak ada hal semacam itu yang terjadi,” kata bintang asal Portugal tersebut.

Fokus kembali ke Liga Primer Inggris

Fernandes juga membela kewenangan Carrick. Ia mengakui bahwa dirinya dicadangkan sebagai konsekuensi yang wajar dari penurunan performanya sendiri. Ia kembali menegaskan komitmennya terhadap proyek klub, terlepas dari berbagai isu seputar kepemimpinan klub maupun ketegangan yang dilaporkan terjadi di tempat latihan selama beberapa pekan terakhir.

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“Manajer memutuskan untuk mencadangkan saya [melawan Chelsea] karena saya tidak tampil baik, dan itu adil. Semua orang merasa itu hukuman atas kata-kata yang saya ucapkan, dan kalau memang begitu, itu tepat. Manajerlah yang mengambil keputusan. Saya harus menerimanya dan terus melangkah. Itu tidak mengubah kepercayaan saya kepada manajer, staf, dan setiap pemain di klub ini, serta tidak mengubah tujuan saya untuk memenangkan setiap pertandingan berikutnya, sialan,” ujar Fernandes. United kini menghadapi ujian penting melawan Aston Villa dalam upaya menjauh dari zona degradasi.