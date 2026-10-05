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الدوري التركي الممتاز
نظرة عامة على الدوري التركي الممتاز
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- على beIN SPORTS 1جلطة سرايقاسم باشاشاهد هنا >
الدوري التركي الممتاز، المباريات والنتائج
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السبت، 19 سبتمبر
الخميس، 8 أكتوبر
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|آميد سبورتيف
|6
|4
|1
|1
|15
|7
|8
|13
|2
|جلطة سراي
|6
|4
|1
|1
|13
|10
|3
|13
|3
|بشكتاش
|6
|4
|0
|2
|14
|7
|7
|12
|4
|كوجالي سبور
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|12
|5
|ألانيا سبور
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11