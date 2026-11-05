Didier Deschamps, mantan pelatih kepala timnas Prancis, masuk dalam radar ketertarikan Manchester United, di tengah pergerakan manajemen klub Inggris itu untuk mencari pelatih baru yang akan memimpin tim pada periode mendatang, di tengah situasi ketidakstabilan dan menurunnya hasil bersama pelatih saat ini, Michael Carrick, namun pelatih asal Prancis itu tampaknya tidak antusias untuk menjalani petualangan baru pada saat ini.

Menurut yang diberitakan situs "Foot Mercato", Manchester United menghubungi Deschamps dalam beberapa hari terakhir untuk menanyakan sikapnya terkait mengambil alih kepemimpinan teknis Manchester United, setelah namanya mulai bergaung di antara pilihan-pilihan yang tersedia bagi manajemen, yang berupaya mendapatkan pelatih yang tepat untuk mengembalikan klub bersaing memperebutkan gelar.

Michael Carrick menghadapi ancaman meninggalkan posisinya, meski berhasil meraih kemenangan dramatis atas Roma (3-2) di Liga Champions Eropa, sebab manajemen Manchester United terus menjalin kontak dengan sejumlah pelatih, di antaranya Julian Nagelsmann dan Unai Emery, namun yang disebut terakhir tampaknya lebih dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan Aston Villa, yang menambah sulitnya tugas klub dalam memutuskan urusan pelatih baru.

Deschamps sebelumnya telah berbicara tentang masa depannya pada Juni lalu, sebelum menjalani partisipasi terakhirnya di Piala Dunia bersama timnas Prancis, dengan mengatakan: "Saya tidak menutup kemungkinan apa pun," setelah menghabiskan 14 tahun memimpin tim pelatih Prancis, untuk kemudian memulai periode menjauh dari tekanan sepak bola, menikmati waktunya bersama keluarga dan teman-temannya.

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Meski namanya dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa yang tengah mencari pelatih baru, Deschamps tampaknya tidak siap menerima tawaran apa pun pada saat ini, terutama karena Manchester United tengah melalui fase sulit yang ditandai dengan menurunnya hasil dan ketidakpuasan para suporter, di samping kritik yang ditujukan pada kebijakan rekrutmen, yang membuat gagasan menerima tanggung jawab di Old Trafford tidak menarik baginya saat ini.

Deschamps sebelumnya pernah menjalani petualangan di Liga Primer Inggris sebagai pemain, ketika mengenakan kostum Chelsea pada musim 1999-2000, setelah kepergiannya dari Juventus, namanya juga pernah dikaitkan dengan ketertarikan Real Madrid untuk merekrutnya, sebelum manajemen klub Spanyol itu memilih Jose Mourinho, sebuah langkah yang sebenarnya siap dijalani oleh pelatih asal Prancis tersebut.

Deschamps tidak menutup kemungkinan untuk kembali melatih pada periode mendatang, namun ia tidak merasa terburu-buru, sebab ia mengkaji peluang-peluang yang tersedia di hadapannya dengan tenang, dan mungkin lebih memilih menunggu hingga periode transfer mendatang sebelum mengambil keputusan terkait tujuan barunya, pada saat spekulasi seputar masa depannya kian meningkat seiring terus dikaitkannya namanya dengan lebih dari satu klub Eropa.