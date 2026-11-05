Bagikan Ikuti GOAL di Google

Salah satu pemilik Manchester United, Avram Glazer, memicu gelombang kontroversi baru dengan menyiratkan bahwa klub tidak perlu meraih kesuksesan di lapangan untuk tetap menjadi kekuatan besar secara komersial. Komentarnya muncul pada saat yang sulit bagi Manchester United, yang kini terseok-seok di papan bawah klasemen Liga Primer Inggris.

Iklan

Glazer prioritaskan merek ketimbang trofi

Dalam pernyataan yang hampir pasti akan membuat suporter yang sudah frustrasi semakin kecewa, Glazer mengklaim bahwa kondisi keuangan klub tidak sepenuhnya bergantung pada performa di lapangan. Pengusaha Amerika Serikat berusia 66 tahun itu menyampaikan pernyataan tersebut dalam penampilan publiknya yang jarang terjadi, yakni di Deutsche Bank Sports Investment Conference di London, seperti dilaporkan The Athletic. Di sana, ia ditanya tentang hubungan antara prestasi olahraga dan pendapatan komersial.

Dengan membandingkannya dengan waralaba olahraga besar lainnya, Glazer menunjuk New York Yankees dari Major League Baseball dan Dallas Cowboys dari NFL. Ia menyoroti bagaimana keduanya tetap menjadi merek dengan kekuatan global meski sudah lama tidak meraih trofi.

Sikap pemilik klub itu tampaknya telah menjadi pandangan yang konsisten di jajaran petinggi Old Trafford selama beberapa tahun terakhir. Pandangan tersebut menggemakan komentar mantan wakil ketua eksekutif Ed Woodward pada 2018. Dalam sebuah panggilan telepon dengan investor enam tahun lalu, Woodward menyatakan: “Performa di lapangan tidak benar-benar berdampak signifikan pada apa yang bisa kami lakukan di sisi komersial bisnis ini.”

Keuangan tetap stabil meski performa buruk

Meski belakangan tidak meraih gelar Premier League, Manchester United tetap menjadi kekuatan besar di dunia bisnis. Forbes saat ini menempatkan Manchester United sebagai klub sepakbola paling bernilai ketiga di dunia, hanya di belakang dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona.

Iklan Iklan

Waktu munculnya komentar tersebut sangat sensitif karena tak lama sebelumnya suporter menggelar protes lantang terhadap pemilik klub dalam sebuah pertandingan Eropa. Meski tim itu mengakhiri rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan lewat kebangkitan dramatis untuk menang 3-2 atas Roma di Liga Champions, atmosfer di Old Trafford tetap tidak kondusif.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 11.30 AVL

Tekanan terhadap Michael Carrick meningkat

Tim asuhan Michael Carrick menunjukkan karakter untuk bangkit dari ketertinggalan dua gol melawan tim Italia tersebut, tetapi kemenangan itu ternoda oleh kartu merah yang diterima Matheus Cunha menjelang akhir laga. Penyerang asal Brasil itu kini akan absen dalam sejumlah pertandingan penting di kompetisi Eropa, semakin mengurangi pilihan dalam skuad yang kesulitan tampil konsisten sepanjang musim.

Manchester United saat ini berada di posisi ke-17 klasemen Premier League, setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan pertama mereka, yakni kemenangan 5-2 atas Ipswich Town pada 30 Agustus. Kesulitan mereka di kompetisi domestik bertambah setelah tersingkir lebih awal dari Piala Liga akibat kekalahan 3-2 dari Brighton di Old Trafford.

Iklan

Laga krusial melawan Villa

Manchester United kini bersiap menghadapi laga krusial Premier League pada Minggu melawan Aston Villa, yang berada di posisi ke-10 dengan 12 poin. Villa akan berusaha bangkit dari kekalahan 3-0 dari Barcelona di Liga Champions.