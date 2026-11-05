Ketika ditanya apakah Mane, yang pernah membela Inggris di level U18 tetapi kini memperkuat tim U21 Portugal, masih berada di jalur untuk menjadi bintang besar Premier League, Jarvis, yang berbicara dalam rangka inisiatif terbaru Midnite Express yang akan membawa suporter Wolves ke Wrexham dengan penuh gaya akhir pekan ini, mengatakan kepada GOAL: “Lucunya, saya menjadi mentor para pemain akademi Wolves selama dua tahun terakhir dan dia salah satu anak didik saya. Bukan berarti saya berjasa atas segalanya! Saya hanya bertemu dengannya dalam satu sesi karena saat itu dia sedang menghadapi persoalan kontrak. Saya rasa dia baru benar-benar datang setelah persoalan itu selesai.

“Namun, dia punya bakat luar biasa. Menurut saya, hal terpenting dari pemain muda adalah ketika mereka bermain, seperti musim lalu saat timnya tidak tampil begitu baik, dia tetap bermain sangat bagus. Saya rasa itu karena sebagai pemain muda, Anda tidak punya rasa takut.

“Saya sendiri pemain sayap. Pada usia 17 tahun, saya bermain di tim utama di Championship dan kami sedang kesulitan. Saya tidak punya rasa takut. Anda akan berani melewati lawan dan kalau melakukan kesalahan, tidak masalah. Kebebasan untuk bermain dan mengekspresikan diri itu sangat penting. Saya rasa itulah yang dia miliki. Dan dia masih memilikinya.

“Namun, di Premier League, dia punya lebih banyak waktu saat menguasai bola. Saya tahu ini terdengar aneh, tetapi Anda memang punya lebih banyak waktu saat menguasai bola. Jadi, Anda mungkin bisa mengontrol bola lebih dulu, menenangkan diri, lalu menunjukkan kemampuan Anda. Namun, para bek sayap lebih cepat, lebih kuat, dan sedikit lebih memahami permainan, sehingga lebih sulit untuk melewati mereka.

“Sementara di Championship, Anda punya lebih sedikit waktu saat menguasai bola. Tidak ada jedanya. Tekanannya tinggi, intensitasnya tinggi, selalu ada lawan yang langsung menempel dan menendang Anda. Jadi, dia harus belajar dan memahami itu, meski dia tetap pemain hebat. Dia lincah dan cerdas, serta selalu menginginkan bola. Dia mampu menerima bola, kedua kakinya sangat bagus, dia bisa menembak dan mengirim umpan silang. Namun, dia harus memahami bahwa Championship adalah tantangan yang sangat berbeda.

“Saya rasa itulah yang sedang dia pahami dan pelajari, bahwa dia tidak punya banyak waktu saat menguasai bola. Pada dasarnya, pertandingan berlangsung Sabtu, Selasa, Sabtu, Selasa, tanpa jeda. Anda harus bisa menjaga kondisi diri. Anda harus bisa tetap bugar. Anda harus bisa terus menunjukkan performa. Dan dia masih bermain dengan luar biasa baik.

“Saya tidak suka hanya melihat statistik karena dia terus membantu timnya bergerak maju di lapangan. Ketika sebuah tim sedang kesulitan, Anda membutuhkan seseorang yang bisa menguasai bola, membawanya ke depan, dan memberi tim sedikit waktu untuk bernapas. Itulah yang dia lakukan dalam pertandingan, dan itulah yang dia berikan kepada Wolves.

“Dia mungkin sudah berkali-kali melakukan sesuatu yang bisa menjadi assist, tetapi bola justru berbelok arah, memantul darinya, dan bukan dia yang mencetak gol. Jadi, ada banyak sudut pandang untuk menilainya, tetapi dia tetap pemain hebat.

“Dan musim ini akan sangat baik baginya untuk bermain, semoga setiap pekan, menikmati permainan, mengekspresikan diri, serta belajar melakukan semua kerja keras saat harus bergerak kembali ke arah pertahanan. Berkat itu, dia akan menjadi pemain dan pribadi yang jauh lebih baik.”