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Unai Emery hampir menandatangani kontrak baru jangka panjang di Aston Villa, yang akan menjadi pukulan besar bagi Manchester United. Pelatih asal Spanyol itu santer dikaitkan dengan kursi pelatih di Old Trafford seiring meningkatnya tekanan terhadap Michael Carrick, tetapi kini tampaknya siap berkomitmen untuk bertahan di Villa Park.

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Emery semakin dekat dengan kontrak baru di Villa

Emery hampir menandatangani kontrak baru dengan Villa, menurut Telegraph. Langkah ini dimaksudkan untuk mengakhiri ketertarikan United yang terus meningkat. Emery banyak disebut sebagai kandidat utama untuk menggantikan Carrick di kursi pelatih Old Trafford.

Namun, pelatih asal Spanyol itu justru akan memberikan dorongan besar bagi Villa. Ia berniat menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang yang berlaku jauh melampaui kontraknya saat ini, yang berakhir pada 2029. Memastikan Emery tetap bertahan merupakan keberhasilan besar bagi jajaran petinggi Villa. Untuk memboyong mantan manajer Arsenal itu, United harus mengeluarkan hampir £20 juta untuk biaya klausul pelepasannya.

Petinggi Villa bertemu untuk memastikan masa depan klub

Emery mengadakan pembicaraan lanjutan dengan ketua Aston Villa Nassef Sawiris pada Rabu setelah laga Liga Champions klub tersebut di Barcelona. Pertemuan itu juga dihadiri presiden operasional sepakbola Roberto Olabe dan direktur operasional sepakbola Damián Vidagany.

Pernyataan resmi klub mengonfirmasi bahwa pembicaraan tersebut berlangsung positif. "Aston Villa mengadakan pertemuan kerja penting hari ini untuk merencanakan masa depan klub dan meletakkan landasan bagi proyek olahraga dan kelembagaan jangka panjangnya," bunyi pernyataan itu.

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"Pembicaraan berfokus pada perencanaan bersama arah strategis jangka panjang klub, dengan diskusi positif yang menghasilkan komitmen jelas untuk bersama-sama mengembangkan klub setelah 2029."

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Transformasi menyeluruh di Villa Park

Emery telah mengubah Villa sepenuhnya sejak kedatangannya pada Oktober 2022. Selama masa kepemimpinannya yang luar biasa, ia telah membawa klub menjuarai Liga Europa dan lolos ke Liga Champions pada dua kesempatan berbeda.

Kesuksesan ini ditopang oleh perombakan strategis skuad. Meski menjual enam pemain inti dari tim yang menjuarai final Liga Europa melawan Freiburg, Villa dan Olabe membangun kembali tim secara efisien melalui sepuluh rekrutan baru, termasuk Nicolas Jackson yang didatangkan dengan biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub.

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Jajaran petinggi klub ingin mempertahankan tren positif ini. Mereka menyatakan: "Tujuannya jelas: membangun Aston Villa yang ambisius dan kompetitif, serta mampu menghadapi tantangan terbesar dan meraih pencapaian tertinggi." Vidagany dan Olabe juga sedang berunding untuk memperpanjang kontrak masing-masing demi melanjutkan proyek tersebut.

Akhir pekan krusial bagi United

Sementara Emery berkomitmen melanjutkan kiprahnya di Villa, situasi pelatih di United masih sangat tidak menentu. Carrick baru-baru ini mengakhiri rentetan buruk sembilan pertandingan tanpa kemenangan berkat kemenangan 3-2 atas Roma, tetapi nasibnya masih belum jelas. Kedua klub akan bertemu akhir pekan ini. Aston Villa menjamu Manchester United di Liga Primer pada Minggu.