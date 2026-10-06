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الدوري الإنجليزي الممتاز

نظرة عامة على الدوري الإنجليزي الممتاز

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الدوري الإنجليزي الممتاز، المباريات والنتائج

السبت، 19 سبتمبر
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
0
انتهت
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
5
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
3
انتهت
فولهام badge
فولهام
فولهام
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الجمعة، 9 أكتوبر
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
برايتون badge
برايتون
برايتون
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
فولهام badge
فولهام
فولهام
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1مانشستر سيتي crestمانشستر سيتي5500135815
ف
ف
ف
ف
ف
2آرسنال crestآرسنال540184412
خ
ف
ف
ف
ف
3برايتون crestبرايتون53111651110
ف
ف
ت
خ
ف
4برينتفورد crestبرينتفورد523010469
ف
ت
ت
ت
ف
5ليدز يونايتد crestليدز يونايتد52307349
ت
ف
ت
ت
ف
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أسئلة الأكثر شيوعًا

تُعد منصة TO؛، منصة البث الأفضل من حيث السعر لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توفر منصة TOD تغطية شاملة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وأحداث رياضية أوروبية أخرى وتوفر إشتراكات شهرية تبدأ من 15-18 دولار شهريًا أي ما يعادل 60-80 درهم.  

 

يمكنك متابعة المباريات والمسابقات بسهولة من خلال تحميل تطبيق TOD علي الهواتف والتلفزيونات الذكية.

 

 

 

يمكنك مشاهدة أبرز أحداث مباريات الدوري الإنجليزي من خلال قنوات beIN Sports، أو من خلال منصة TOD للبث، أو من خلال قنوات الأندية الرسمية على اليوتيوب، أو من خلال قناة Sky Sports على اليوتيوب.

يمكنك مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة من خلال الجهاز المناسب والمتاح لك مثل الكمبيوتر والهواتف والتلفزيونات الذكية وأجهزة الأندرويد والioS.