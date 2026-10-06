الدوري الإنجليزي الممتاز
نظرة عامة على الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإنجليزي الممتاز، المباريات والنتائج
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السبت، 19 سبتمبر
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|مانشستر سيتي
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|8
|15
|2
|آرسنال
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|4
|12
|3
|برايتون
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|11
|10
|4
|برينتفورد
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|6
|9
|5
|ليدز يونايتد
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|4
|9
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