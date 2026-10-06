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الدوري الألماني

نظرة عامة على الدوري الألماني

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جدول التلفزيون

الدوري الألماني، المباريات والنتائج

السبت، 19 سبتمبر
باير ليفركوزن badge
باير ليفركوزن
ليفركوزن
2
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
انتهت
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
0
إيلفيرسبيرج badge
إيلفيرسبيرج
إلفيرسبيرج
0
انتهت
باديربورن badge
باديربورن
بادربورن
3
هوفينهايم badge
هوفينهايم
هوفنهايم
1
انتهت
الخميس، 8 أكتوبر
بوروسيا دورتموند badge
بوروسيا دورتموند
دورتموند
فيردر بريمن badge
فيردر بريمن
بريمن
MBC شاهد
الجمعة، 9 أكتوبر
هوفينهايم badge
هوفينهايم
هوفنهايم
هامبورج badge
هامبورج
هامبورج
باديربورن badge
باديربورن
بادربورن
شتوتجارت badge
شتوتجارت
شتوتجارت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1بوروسيا دورتموند crestبوروسيا دورتموند440092712
ف
ف
ف
ف
2بايرن ميونخ crestبايرن ميونخ43101421210
ف
ف
ت
ف
3فرايبورج crestفرايبورج4310123910
ت
ف
ف
ف
4أوجسبورج crestأوجسبورج421111657
خ
ت
ف
ف
5باير ليفركوزن crestباير ليفركوزن421110557
ف
ت
ف
خ
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