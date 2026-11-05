Liga Champions 2026/27 sudah berjalan cukup jauh. Sebanyak 36 tim kini telah menuntaskan separuh pertandingan mereka di fase liga, dengan banyak gol tercipta di seluruh Eropa pada awal musim baru.
Paris Saint-Germain berstatus juara bertahan setelah meraih gelar juara Eropa kedua secara beruntun pada Mei lalu, ketika mereka mengalahkan Arsenal lewat adu penalti di final yang digelar di Budapest. Tim asuhan Luis Enrique tampil jauh lebih unggul daripada para pesaingnya selama sekitar 18 bulan terakhir, tetapi mereka kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat untuk meraih gelar ketiga berturut-turut.
Jadi, siapa yang saat ini paling berpeluang menantang PSG dalam perebutan supremasi Eropa? GOAL menyajikan peringkat kekuatan sepanjang kompetisi untuk memantau para kandidat juara sekaligus menyisihkan tim-tim yang ternyata bukan penantang serius...
Pembaruan sebelumnya: 15 Oktober 2026.