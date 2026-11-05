Peringkat kekuatan musim ini akan sedikit berbeda. Alih-alih mengurutkan seluruh tim dari posisi 1 hingga 36, kami akan mengikuti format fase liga kompetisi dengan memberi peringkat kepada 24 tim teratas, sementara 12 tim lainnya berada di luar daftar.

Bukan berarti tak satu pun dari 12 tim itu akan lolos. Selalu ada satu atau dua tim yang mengejutkan di fase gugur. Namun, menurut kami, 12 tim ini saat ini paling kecil peluangnya untuk melaju dan meneruskan kiprah di Eropa selepas putaran pembuka.

Beberapa tim dalam daftar ini sudah meraih hasil bagus di kompetisi musim ini, termasuk klub kecil asal Norwegia, Viking, yang menyusul hasil imbang impresif melawan Bayern Munich dengan kemenangan atas Sabah pada pertandingan keempat. Sementara itu, AEK Athens memberikan perlawanan sengit kepada Real Madrid sebelum kalah 3-2, sedangkan Bodo/Glimt terus tampil melampaui ekspektasi.

Situasinya kurang positif bagi Napoli dan PSV. Keduanya terancam gagal lolos ke fase gugur untuk musim kedua berturut-turut setelah masing-masing hanya memenangi satu dari empat pertandingan awal.

Selusin tim yang diprediksi tersingkir versi GOAL: AEK Athens, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Napoli (⬇️), PSV (⬇️), Sabah, Shakhtar Donetsk (⬇️), Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking.