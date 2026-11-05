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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Peringkat kekuatan Liga Champions 2026/27: Barcelona dan Bayern Munich bangkit, PSG masih tampak tak terbendung, sementara rendahnya batas pencapaian Liverpool di Eropa tersingkap

Perjalanan menuju Madrid telah dimulai, dengan fase liga kini mencapai titik tengah. Namun, tim mana yang saat ini tampak paling siap untuk terus melaju dan mengangkat trofi Piala Eropa?

Tom Maston
Diterjemahkan oleh

  • Liga Champions 2026/27 sudah berjalan cukup jauh. Sebanyak 36 tim kini telah menuntaskan separuh pertandingan mereka di fase liga, dengan banyak gol tercipta di seluruh Eropa pada awal musim baru.

    Paris Saint-Germain berstatus juara bertahan setelah meraih gelar juara Eropa kedua secara beruntun pada Mei lalu, ketika mereka mengalahkan Arsenal lewat adu penalti di final yang digelar di Budapest. Tim asuhan Luis Enrique tampil jauh lebih unggul daripada para pesaingnya selama sekitar 18 bulan terakhir, tetapi mereka kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat untuk meraih gelar ketiga berturut-turut.

    Jadi, siapa yang saat ini paling berpeluang menantang PSG dalam perebutan supremasi Eropa? GOAL menyajikan peringkat kekuatan sepanjang kompetisi untuk memantau para kandidat juara sekaligus menyisihkan tim-tim yang ternyata bukan penantang serius...

    Pembaruan sebelumnya: 15 Oktober 2026.

  • Hanya bisa menyaksikan dari luar

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    Napoli benar-benar terancam gagal lolos ke fase gugur untuk musim kedua berturut-turut.

    Peringkat kekuatan musim ini akan sedikit berbeda. Alih-alih mengurutkan seluruh tim dari posisi 1 hingga 36, kami akan mengikuti format fase liga kompetisi dengan memberi peringkat kepada 24 tim teratas, sementara 12 tim lainnya berada di luar daftar.

    Bukan berarti tak satu pun dari 12 tim itu akan lolos. Selalu ada satu atau dua tim yang mengejutkan di fase gugur. Namun, menurut kami, 12 tim ini saat ini paling kecil peluangnya untuk melaju dan meneruskan kiprah di Eropa selepas putaran pembuka.

    Beberapa tim dalam daftar ini sudah meraih hasil bagus di kompetisi musim ini, termasuk klub kecil asal Norwegia, Viking, yang menyusul hasil imbang impresif melawan Bayern Munich dengan kemenangan atas Sabah pada pertandingan keempat. Sementara itu, AEK Athens memberikan perlawanan sengit kepada Real Madrid sebelum kalah 3-2, sedangkan Bodo/Glimt terus tampil melampaui ekspektasi.

    Situasinya kurang positif bagi Napoli dan PSV. Keduanya terancam gagal lolos ke fase gugur untuk musim kedua berturut-turut setelah masing-masing hanya memenangi satu dari empat pertandingan awal.

    Selusin tim yang diprediksi tersingkir versi GOAL: AEK Athens, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Napoli (⬇️), PSV (⬇️), Sabah, Shakhtar Donetsk (⬇️), Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. LASK ⬆️

    FBL-EUR-C1-LASK-SLOVAN BRATISLAVA
    AFP

    Juara Austria LASK meraih dua kemenangan beruntun sehingga berpeluang lolos ke fase gugur.

    Meski Como menyita banyak perhatian di antara tim-tim debutan turnamen ini, LASK juga patut mendapat apresiasi besar atas penampilan mereka sejauh ini. Juara Austria itu mengawali kiprah dengan kekalahan dari AEK Athens dan Liverpool, tetapi sejak itu bangkit secara gemilang.

    LASK lebih dulu bertandang ke Lisbon dan mengalahkan Sporting, sebelum mencetak empat gol ke gawang Slovan Bratislava yang kerap menjadi bulan-bulanan. Hasil itu membuat mereka tahu bahwa tambahan empat poin kemungkinan sudah cukup untuk finis di 24 besar. Setelah bertandang ke markas Bodo/Glimt, mereka akan menjamu Fenerbahce dan Porto. Tim yang tidak diunggulkan ini pun optimistis bisa menuntaskan misi tersebut.

  • 23. Villarreal ↔️

    FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSG
    AFP

    Villarreal merugikan diri sendiri saat menghadapi PSG, tetapi masih punya kemampuan untuk lolos ke fase gugur

    Villarreal menjadi salah satu tim yang paling mengecewakan di Liga Champions musim lalu. Kapal Selam Kuning hanya meraih satu poin dari delapan pertandingan dan finis di peringkat kedua dari bawah pada klasemen fase liga yang diikuti 36 tim. Karena itu, kiprah mereka kali ini sudah lebih baik, meski mereka dipermalukan PSG pada laga terakhir.

    Tim Spanyol itu tertinggal 4-0 dalam 17 menit pertama setelah berulang kali memberi sang juara bertahan peluang mencetak gol, lalu kalah 6-0 di kandang sendiri. Namun, pertandingan mendatang melawan Slavia Prague dan Sabah memberi Villarreal peluang besar untuk kembali ke jalur yang tepat sebelum menghadapi Manchester United dan Fenerbahce pada tahun baru.

  • 22. Porto ↔️

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    Porto akhirnya meraih poin pertama berkat kemenangan atas Napoli.

    Setelah absen selama dua tahun, Porto kembali ke Liga Champions usai tim asuhan Francesco Farioli menjuarai Liga Portugal musim lalu. Pelatih asal Italia itu menjadikan Porto salah satu tim yang paling sulit dikalahkan di Eropa sejak mengambil alih pada musim panas 2025. Musim ini, mereka juga belum kehilangan satu poin pun di kompetisi domestik.

    Namun, kiprah mereka di Eropa sempat tampak akan berantakan bahkan sebelum benar-benar dimulai. Porto menelan tiga kekalahan beruntun sebelum akhirnya meraih poin lewat kemenangan meyakinkan atas Napoli. Dengan laga-laga yang relatif menguntungkan melawan Feyenoord, Slavia Prague, dan LASK menanti, Farioli dan para pemainnya masih sangat berpeluang merebut tiket ke fase gugur.

  • 21. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Leipzig dua kali menyamakan kedudukan melawan Man City, tetapi tetap menelan kekalahan ketiga di fase liga.

    Setelah sama sekali absen dari kompetisi Eropa musim lalu, Leipzig kembali ke Liga Champions berkat finis di posisi ketiga Bundesliga. Namun, kiprah mereka tidak dimulai dengan baik. Kekalahan dari Como, Real Madrid, dan Manchester City membuat tim asuhan Martin Demichelis berada di papan bawah klasemen pada pertengahan kompetisi.

    Kabar baik bagi klub Jerman itu, jadwal pertandingan mereka selanjutnya jauh lebih ringan. Leipzig pun patut percaya diri bisa meraih kemenangan kandang atas Lens dan Shakhtar Donetsk. Jika berhasil, Leipzig kemungkinan hanya membutuhkan satu poin dari dua laga tandang tersisa, melawan Manchester United dan Feyenoord.

  • 20. Fenerbahce ⬆️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Fenerbahce mengawali kiprahnya di kompetisi Eropa dengan kemenangan dramatis atas Liverpool

    Fenerbahce mengeluarkan dana besar pada bursa transfer musim panas dengan harapan membangun tim yang mampu mencapai fase gugur Liga Champions. Namun, peluang itu tampak kecil setelah mereka gagal menang dalam tiga laga pembuka, termasuk kekalahan telak 6-0 dari Aston Villa dan hasil imbang yang mengecewakan melawan Slavia Prague.

    Namun, kemenangan atas Liverpool pada Rabu memberi tim asal Turki itu dorongan yang mereka butuhkan. Dengan laga melawan Shakhtar Donetsk, LASK, dan Villarreal yang masih menanti, manajer baru Emre Belozoglu akan yakin timnya bisa meraih poin yang dibutuhkan untuk lolos ke babak play-off.

  • 19. Roma ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Roma kini telah dua kali gagal mempertahankan keunggulan dua gol, masing-masing saat menghadapi Real Madrid dan Manchester United pada fase liga musim ini.

    Roma kembali tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2018-19. Gian Piero Gasperini telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk mengembalikan Roma sebagai salah satu kekuatan utama sepakbola Italia. Di bawah mantan pelatih Atalanta itu, klub ibu kota ini menjadi sangat sulit dikalahkan di Serie A. Namun, di pentas Eropa, Roma mulai memiliki kebiasaan buruk menyia-nyiakan keunggulan.

    Roma sempat unggul dua gol saat menghadapi Real Madrid dan Manchester United, tetapi akhirnya kalah setelah tampil buruk dalam 10 menit terakhir di kedua laga tersebut. Kini, mereka bahkan mungkin harus berjuang untuk sekadar lolos ke babak play-off, mengingat PSG dan Sporting CP masih menanti pada paruh kedua fase liga.

  • 18. Stuttgart ⬇️

    FBL-EUR-C1-GALATASARAY-STUTTGART
    AFP

    Stuttgart menelan kekalahan pertama mereka musim ini dari Galatasaray pada Selasa.

    Sebastian Hoeness terus mencatatkan hasil luar biasa bersama Stuttgart. Ia membawa klub itu dari play-off degradasi Bundesliga hingga dua kali lolos ke Liga Champions dalam tiga musim. Klub Jerman itu juga mengawali kiprahnya di Eropa dengan baik, meraih tujuh poin dari tiga pertandingan pertama.

    Menurut Opta, Stuttgart mendapat jadwal pertandingan paling mudah di antara 36 tim yang lolos musim ini. Meski kalah dari Galatasaray pada laga keempat, mereka seharusnya tetap yakin bisa melaju ke fase gugur.

  • 17. Galatasaray ⬆️

    Galatasaray A.S. v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Dua gol Aleksey Batrakov ke gawang Stuttgart mengantar juara Turki meraih kemenangan kedua secara beruntun.

    Galatasaray mencapai babak 16 besar Liga Champions musim lalu. Sang juara Liga Turki memasuki edisi 2026-27 dengan harapan bisa mengulangi pencapaian itu, tetapi justru kalah dalam dua pertandingan pertama mereka di fase liga.

    Namun, Galatasaray bangkit dengan meyakinkan. Mereka mengalahkan Lille dalam laga tandang sebelum menundukkan Stuttgart, yang sebelumnya belum terkalahkan, di Istanbul. Galatasaray kini kemungkinan hanya membutuhkan empat poin dari empat pertandingan tersisa untuk memastikan tempat di fase gugur. Meski masih harus menghadapi Aston Villa dan PSG, mereka patut yakin bisa mencapainya.

  • 16. Real Betis ↔️

    FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETIS
    AFP

    Awal sempurna Betis terhenti setelah kalah dari Borussia Dortmund pada Rabu.

    Kembali tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Real Betis finis kelima di La Liga musim lalu. Di bawah asuhan Manuel Pellegrini, mereka terus menegaskan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di Spanyol.

    Betis mengawali kiprahnya di Eropa dengan menjanjikan, memenangi tiga pertandingan pertama sebelum tersandung saat menghadapi Borussia Dortmund. Mereka akan percaya diri untuk bangkit melawan Slovan Bratislava sebelum menjalani penutup fase liga yang berat, dengan pertandingan melawan Como, Arsenal, dan Bayern Munich. Rangkaian laga itu bisa menjadi penentu apakah Betis finis di delapan besar atau harus puas dengan tempat di babak play-off.

  • 15. Club Brugge ⬆️

    SOCCER CL CLUB BRUGGE VS PSV
    AFP

    Club Brugge melanjutkan kiprah impresifnya di kompetisi Eropa dengan kemenangan di kandang PSV pada matchday keempat.

    Club Brugge lolos ke fase gugur dalam dua musim pertama format baru Liga Champions. Setelah bangkit dari kekalahan melawan Aston Villa pada laga pembuka dengan memenangi tiga pertandingan berikutnya, mereka optimistis bisa melakukannya lagi untuk kali ketiga secara beruntun.

    Dua penyerang, Nicolo Tresoldi dan Carlos Forbs, menginspirasi kemenangan tandang atas Inter dan PSV. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa juara Belgia itu tak boleh diremehkan. Finis di delapan besar pun kini sangat mungkin diraih, mengingat lawan-lawan mereka yang tersisa, yakni Liverpool, Napoli, Stuttgart dan Bodo/Glimt, jauh dari kata menakutkan.

  • 14. Sporting CP ↔️

    Issa Doumbia Sporting CP 2026-27
    Getty Images

    Sporting kembali berada dalam posisi bagus untuk finis di delapan besar setelah memenangi tiga dari empat pertandingan mereka sejauh ini.

    Sporting mulai menjadi langganan Liga Champions. Musim lalu, mereka melaju hingga perempat-final setelah secara mengejutkan finis di delapan besar fase liga, lalu bangkit secara dramatis untuk mengalahkan Bodo/Glimt di babak 16 besar. Klub asal Lisbon itu hampir dipastikan kembali lolos ke fase gugur setelah memenangi tiga dari empat laga pembuka. Mereka tentu bertanya-tanya bagaimana pertandingan kandang melawan LASK, tim debutan di kompetisi ini, bisa lepas dari genggaman pada matchday ketiga.

    Jika Sporting mampu meraih hasil positif melawan Manchester United dan Roma di bawah manajer baru Paulo Fonseca, mereka bahkan bisa kembali finis di delapan besar, meski harus menghadapi Barcelona dan Manchester City dalam dua laga terakhir fase liga yang berat.

  • 13. Manchester United ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Kemenangan dramatis United setelah tertinggal dari Roma memberi angin segar bagi kiprah mereka di kompetisi Eropa

    Michael Carrick membawa Manchester United kembali ke Liga Champions selama periode kepemimpinannya sebagai pelatih interim yang mengesankan pada paruh kedua musim lalu. Namun, awal kiprahnya sebagai pelatih tetap sudah berjalan buruk, sehingga belum jelas siapa yang akan memimpin Manchester United pada paruh kedua kiprahnya di fase liga.

    Carrick membuka peluang untuk tetap berada di kursi pelatih di Old Trafford setelah merancang kemenangan luar biasa atas Roma pada Selasa, ketika United bangkit dari ketertinggalan sekaligus dari kekalahan beruntun melawan Atletico Madrid dan Como. Namun, dengan laga-laga sulit melawan Sporting dan Bayern Munich yang menanti, peluang United untuk lolos otomatis ke babak 16 besar masih sangat tipis.

  • 12. Aston Villa ⬇️

    FBL-EUR-C1-BARCELONA-ASTON VILLA
    AFP

    Villa kehilangan poin untuk pertama kalinya di kompetisi tersebut setelah kalah dari Barcelona.

    Aston Villa mengalami banyak perubahan sepanjang musim panas setelah enam pemain inti dari final Liga Europa yang mereka menangi hengkang. Unai Emery kini harus memimpin tim melalui musim yang kemungkinan menjadi masa transisi, sembari membangun skuad baru yang sebagian besar terdiri dari pemain anyar. Tanda-tanda awalnya pun menjanjikan: Villa memenangi tiga pertandingan pembuka mereka di Liga Champions sebelum kalah dari Barcelona pada laga keempat.

    Tim asuhan Emery masih mampu menciptakan peluang di Camp Nou dan tampak sanggup bersaing dengan sejumlah tim terbaik Eropa. Mereka juga harus membuktikannya untuk memastikan tempat di babak 16 besar, dengan laga kandang melawan PSG dan Borussia Dortmund masih menanti.

  • 11. Inter ⬇️

    Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Inter menampilkan performa terbaiknya di kompetisi Eropa musim ini untuk menyingkirkan Feyenoord

    Inter mungkin menjadi tim yang paling gagal memenuhi ekspektasi di Liga Champions musim lalu. Finalis yang kalah pada 2025 itu tersingkir di babak play-off setelah takluk dalam laga kandang dan tandang melawan Bodo/Glimt. Cristian Chivu berhasil membawa timnya bangkit dari kekecewaan tersebut dan meraih dua gelar domestik pada akhir tahun pertamanya sebagai pelatih, tetapi sejauh ini penampilan Inter di kompetisi Eropa kembali belum memenuhi harapan.

    Meski tampil cukup baik saat kalah dari Real Madrid, kekalahan Inter di kandang dari Club Brugge setelahnya membuat mereka tertinggal dari tim-tim lain yang mengincar gelar. Inter kemudian bangkit dengan dua kemenangan beruntun, meski kemenangan atas Feyenoord jauh lebih meyakinkan ketimbang kemenangan tipis atas Shakhtar Donetsk sebelumnya. Karena itu, tim asuhan Chivu perlu meningkatkan performa jika ingin meraih kemenangan yang kini kemungkinan mereka butuhkan atas Borussia Dortmund dan Liverpool untuk menghindari babak play-off.

  • 10. Como ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-COMO
    AFP

    Como yang subur mencetak gol menjadi salah satu sorotan kompetisi musim ini sejauh ini.

    Como mungkin baru pertama kali tampil di Liga Champions dan bahkan belum bermain di kasta tertinggi tiga tahun lalu, tetapi mereka tidak datang ke kompetisi ini sekadar untuk menjadi pelengkap. Dalam dua musim terakhir, tim pendatang baru di Serie A ini menunjukkan kemampuan mengalahkan klub-klub terbesar Italia. Kini, tim asuhan Cesc Fabregas mengalihkan fokus untuk menaklukkan sejumlah tim terbaik Eropa.

    Mereka juga mengawali kiprah di Eropa dengan gemilang, memenangi tiga dari empat pertandingan. Setelah meraih kemenangan meyakinkan di kandang atas RB Leipzig dan Manchester United, mereka menghancurkan Lens 9-1 pada pertandingan keempat. Pada tahap ini, hanya PSG yang mencetak lebih banyak gol daripada tim asuhan Fabregas. Mereka pun kemungkinan besar sudah akan memastikan tempat di fase gugur sebelum menghadapi juara bertahan dan Barcelona pada Januari.

  • 9. Atletico Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Atletico nyaris tak mampu memberikan perlawanan kepada Bayern Munich pada malam yang mengecewakan di Metropolitano.

    Di luar dugaan, Atletico Madrid berjuang hingga mencapai semi-final Liga Champions musim lalu sebelum tersingkir tipis oleh Arsenal. Diego Simeone pun memasuki musim ini dengan keyakinan bahwa timnya mampu melaju sejauh itu lagi. Namun, mereka harus menempuh jalan yang sulit untuk menghindari babak play-off setelah hanya meraih empat poin dari empat laga pertama mereka di kompetisi Eropa.

    Kekalahan dari Liverpool dan Bayern Munich mengisyaratkan bahwa Atletico Madrid belum sepenuhnya setara dengan para kandidat kuat juara. Meski mereka seharusnya bisa lolos dengan mudah berkat jadwal pertandingan berikutnya melawan Viking, PSV, Bodo/Glimt, dan Fenerbahce, peningkatan besar tetap diperlukan jika Atletico Madrid ingin berbicara banyak di fase gugur.

  • 8. Borussia Dortmund ⬆️

    Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Dortmund bangkit dari kekalahan melawan Bodo/Glimt dengan dua kemenangan beruntun

    Borussia Dortmund dikenal sebagai tempat pematangan talenta sepakbola Eropa ketika pemain seperti Erling Haaland, Jude Bellingham, dan Achraf Hakimi melewati klub itu dalam perjalanan mereka menuju status superstar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin sedikit pemain lulusan Dortmund yang mencapai level elite. Karena itu, raksasa Bundesliga tersebut berfokus pada pemain muda sepanjang musim panas, dan Niko Kovac kini memiliki skuad dengan potensi yang nyaris tak terbatas.

    Potensi itu membantu Dortmund mengawali musim Bundesliga tanpa kekalahan, termasuk saat bermain imbang di kandang Bayern Munich. Meski kalah dari Bodo/Glimt pada pertandingan kedua, mereka selalu menang dalam laga-laga lainnya di Champions League sejauh ini. Lawatan berat ke markas Arsenal dan Aston Villa masih menanti, tetapi Kovac dan para pemainnya kini semakin percaya diri.

  • 7. Liverpool ↔️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Liverpool dua kali unggul atas Fenerbahce, tetapi tetap menelan kekalahan pertama mereka musim ini.

    Meski melaju satu babak lebih jauh dibandingkan pada musim 2024-25, performa Liverpool di Liga Champions musim lalu jelas menurun sebelum mereka disingkirkan PSG untuk musim kedua berturut-turut. Harapannya, Andoni Iraola dapat mengembalikan permainan menyerang yang menarik ke Anfield setelah menggantikan Arne Slot sebagai pelatih, tetapi sejauh ini peningkatannya masih kecil.

    Meski demikian, Liverpool memenangi tiga pertandingan pembuka fase liga, walaupun harus bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Atletico Madrid dan Villarreal di kandang. Pertahanan mereka tampak rapuh sepanjang fase tersebut, dan kelemahan itu akhirnya berbuah kekalahan 3-2 dari Fenerbahce di Turki pada laga keempat. Jadwal pertandingan yang relatif menguntungkan seharusnya memberi mereka peluang bagus untuk finis di delapan besar, tetapi Liverpool mungkin sulit melaju jauh kecuali keadaan segera berubah.

  • 6. Manchester City ↔️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Erling Haaland mencetak gol kemenangan bagi Manchester City dalam laga pekan keempat melawan RB Leipzig.

    Mungkin tidak ada tim yang lebih berhasrat menjuarai Liga Champions musim ini daripada Manchester City. Dengan sanksi berat dari Liga Primer Inggris akibat pelanggaran aturan finansial mereka yang kemungkinan akan segera dijatuhkan, satu-satunya harapan realistis tim asuhan Enzo Maresca untuk mempertahankan tempat di jajaran elite Eropa adalah menjuarai kompetisi terbesar di benua itu.

    Kekalahan dari PSG pada laga kedua menjadi pengingat akan level yang harus dicapai Manchester City dengan wajah barunya jika ingin melaju jauh di kompetisi ini. Meski sempat tersandung dua kekalahan di kompetisi domestik, mereka bangkit dengan kemenangan beruntun di Eropa atas AEK Athens dan RB Leipzig. Namun, laga melawan Barcelona pada Desember akan menjadi tolok ukur sesungguhnya untuk melihat sejauh mana mereka berkembang sejak kalah dari tim asuhan Luis Enrique di Etihad.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Sikap pantang menyerah Madrid kembali menonjol di Liga Champions musim ini.

    Real Madrid tampil jauh di bawah ekspektasi di Liga Champions dalam dua musim terakhir. Mereka pun kembali menunjuk Jose Mourinho dengan harapan bisa membawa trofi domestik dan kontinental kembali ke Bernabeu.

    Meski ada beberapa penampilan yang mengundang tanda tanya sejak pelatih asal Portugal itu kembali ke Real Madrid, sikap pantang menyerah tetap menjadi ciri mereka di kompetisi Eropa. Juara 15 kali itu bangkit dari ketertinggalan pada 10 menit terakhir untuk mengalahkan Roma dan AEK Athens, sekaligus mencatatkan empat kemenangan dari empat pertandingan. Sementara itu, kemenangan mereka dalam Clasico baru-baru ini menunjukkan bahwa Madrid mampu mengalahkan tim-tim terbaik, sebuah pertanda positif menjelang fase gugur.

  • 4. Bayern Munich ↔️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICH
    AFP

    Setelah dua hasil imbang beruntun, Bayern kembali meraih kemenangan saat menghadapi Atletico Madrid pada Selasa.

    Seiring berjalannya Liga Champions musim lalu, Bayern Munich, yang dipimpin trio penyerang atraktif Harry Kane, peraih Ballon d'Or, Michael Olise, dan Luis Diaz, menjadi favorit banyak penggemar sebelum langkah mereka terhenti di tangan PSG setelah salah satu laga semifinal terbaik dalam sejarah kompetisi.

    Musim ini, segalanya belum berjalan semulus itu bagi sang juara Bundesliga. Hasil imbang yang mengecewakan melawan tim kecil Viking menjadi titik terendah dalam kiprah Bayern sejauh ini. Namun, mereka kemudian merespons dengan baik lewat hasil imbang melawan sesama kandidat juara, Arsenal, sebelum meraih kemenangan meyakinkan di kandang Atletico Madrid. Hasil itu membuat tiket otomatis ke babak 16 besar masih sangat mungkin mereka raih.

  • 3. Arsenal ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PRAGUE-ARSENAL
    AFP

    Arsenal masih belum terkalahkan meski sejauh musim ini belum tampil dalam performa terbaiknya di kompetisi Eropa.

    Setelah kalah di final pada Mei, tekad Arsenal untuk akhirnya meraih trofi Piala Eropa pertama mereka kemungkinan akan semakin membara musim ini, terutama jika, seperti yang diperkirakan, mereka melaju jauh meninggalkan para pesaing dalam perburuan gelar Premier League begitu sanksi untuk Manchester City dikonfirmasi. Mikel Arteta tentu memiliki lini belakang dan tengah yang mampu membawa Arsenal menjadi juara, tetapi ketajaman lini serang mereka masih dipertanyakan setelah gagal mendatangkan penyerang ternama pada musim panas.

    Harapan Arsenal untuk mengulangi rekor sempurna mereka di fase liga musim lalu pupus setelah bermain imbang di kandang Bayern Munich, tetapi mereka masih berada di jalur yang tepat untuk finis di delapan besar setelah memenangi tiga pertandingan lainnya sejauh ini. Laga kandang melawan Borussia Dortmund dan Real Madrid juga akan menjadi ujian lebih lanjut bagi kemampuan mereka dalam beberapa bulan ke depan.

  • 2. Barcelona ↔️

    FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Barcelona bangkit dari kekalahan melawan PSG dengan kemenangan meyakinkan atas Aston Villa

    Sudah 11 tahun sejak Barcelona terakhir kali menjuarai Liga Champions. Namun, ada keyakinan bahwa jika ada tim yang mampu menggulingkan PSG musim ini, tim itu adalah pasukan Hansi Flick. Barcelona mendominasi dua musim terakhir di La Liga di bawah pelatih asal Jerman itu, tetapi belum mampu meraih kesuksesan di Eropa, antara lain karena garis pertahanan mereka yang tinggi dan lini tengah yang terbuka.

    Ada keyakinan bahwa perekrutan Rodri akan mengubah keadaan dalam hal itu. Fakta bahwa ia diistirahatkan saat Barcelona kalah dari PSG pada laga ketiga memberi harapan bahwa keadaan bisa berbeda jika kedua tim kembali bertemu di fase gugur. Untuk saat ini, pasukan Flick berhasil bangkit dengan kemenangan 3-0 atas Aston Villa, sementara Lamine Yamal dan Raphinha terus tampil tajam di depan gawang.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Juara bertahan Eropa dua kali berturut-turut itu telah memanfaatkan paruh pertama fase liga untuk menunjukkan bahwa mereka patut diperhitungkan pada musim baru.

    Juara Liga Champions dalam dua musim terakhir, PSG memburu gelar ketiga secara beruntun pada 2026-27. Mereka ingin menjadi tim pertama selain Real Madrid yang mengangkat trofi Piala Eropa tiga kali berturut-turut. Setelah mengawali kiprah mereka di kompetisi Eropa dengan gemilang, segala tanda menunjukkan PSG mampu melakukannya.

    Tim asuhan Luis Enrique telah mencetak 20 gol dan memenangi keempat pertandingan mereka sejauh ini, termasuk kemenangan meyakinkan atas Manchester City dan Barcelona. Namun, kemenangan atas Barcelona harus dibayar mahal. Khvicha Kvaratskhelia diperkirakan absen hingga akhir musim akibat cedera lutut yang dialaminya dalam laga tersebut. Meski begitu, sang juara Prancis memiliki banyak opsi tambahan di lini serang, sehingga mereka akan tetap menjadi tim yang harus dikalahkan saat fase gugur tiba.