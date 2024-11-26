أخبار النصر اليوم | نتائج الفحوصات الطبية لمحمد سيماكان، وانتصار كبير في ملف التوثيق

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 نوفمبر 2024.

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حارس مرمى الغرافة يُعاني من كابوس اسمه رونالدو

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مشروع توثيق الكرة السعودية شارف على النهاية

النصر حقق فوزًا كبيرًا على مستضيفه القطري

الراقي هزم الزعيم الإماراتي وصعد لدور الـ16 من النخبة الآسيوية كأول المتأهلين..

رجل الأعمال الشهير تفاعل مع تغريدة كريستيانو رونالدو..

جويدو فينجا في مرمى النيران الجماهيرية دائمًا..

موقف النجم الإنجليزي لم يتغير..

GOAL

النصر يسير بخطى ثابتة في البطولة القارية..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

العالمي فاز بثلاثية وخرج بإصابة أمام الغرافة

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

رونالدو وصل إلى الهدف رقم 913 في مسيرته الكروية..

ملامح من ليلة فوز النصر على الغرافة بثلاثية..

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

النجم البرتغالي يغرد منفردًا.

الدون على رأس قائمة هدافي النسخة الحالية من البطولة القارية بعد مباراة رائعة أمام الغرافة..

طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟

صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

احتسبها حكم الساحة وحذره حكم الفيديو من قراره .. فهل ظُلم النصر؟

الأهلي يواصل التحليق عاليًا في آسيا..

الجمهور يدعم المسؤول المحلي، لكن يبدو أن الإيطالي متمسك بمنصبه!

توقيع رونالدو يستحق الكثير من التضحيات