أخبار النصر اليوم | نتائج الفحوصات الطبية لمحمد سيماكان، وانتصار كبير في ملف التوثيق

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 نوفمبر 2024.
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ريكو .. نصف سنتيمتر أنقذه من الموت لكن لا شيء يُنقذه من أهداف كريستيانو رونالدو!
حارس مرمى الغرافة يُعاني من كابوس اسمه رونالدو
بعد انتصاره الكبير في ملف التوثيق .. النصر يقترب من الهلال في قائمة الفائزين بالدوري السعودي
مشروع توثيق الكرة السعودية شارف على النهاية
بعد إصابته أمام الغرافة .. الكشف عن نتائج الفحوصات الطبية لمحمد سيماكان
النصر حقق فوزًا كبيرًا على مستضيفه القطري
"أنا زعلان من الأهلي" .. وليد الفراج يعلق على هزيمة العين في النخبة الآسيوية
الراقي هزم الزعيم الإماراتي وصعد لدور الـ16 من النخبة الآسيوية كأول المتأهلين..
"هذه العالمية التي دفعوا من أجلها المليارات وفشلوا!" .. لفتة إيلون ماسك بعد فوز النصر أمام الغرافة تحدث ضجة في السعودية
رجل الأعمال الشهير تفاعل مع تغريدة كريستيانو رونالدو..
"لا يعرف جدول مباريات النصر!" .. سقطة غريبة من فينجا قبل كلاسيكو الاتحاد ورد على الصفقات الجديدة
جويدو فينجا في مرمى النيران الجماهيرية دائمًا..
مشيدًا بعائلة كريستيانو رونالدو .. ريو فرديناند لنجوم أوروبا: اذهبوا إلى السعودية!
موقف النجم الإنجليزي لم يتغير..
هذا هو هدف النصر! .. بيولي يكشف حقيقة "التضحية بلقب الدوري من أجل النخبة الآسيوية"
النصر يسير بخطى ثابتة في البطولة القارية..
جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
فرحة الليلة لم تكتمل .. إصابة نجم النصر أمام الغرافة تربك الحسابات
العالمي فاز بثلاثية وخرج بإصابة أمام الغرافة
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
بيولي يهدد حلمه؟ .. كريستيانو رونالدو يرد على الاتهامات التي تلاحقه مؤخرًا في النصر
رونالدو وصل إلى الهدف رقم 913 في مسيرته الكروية..
النصر ضد الغرافة | لا أعذار لستيفانو بيولي بعد الآن .. وثمن "كوبري" أوتافيو غالٍ يا فرجاني ساسي!
ملامح من ليلة فوز النصر على الغرافة بثلاثية..
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كم مباراة يحتاجها كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟
النجم البرتغالي يغرد منفردًا.
كريستيانو رونالدو ضد الغرافة | اتعبت مارسيلو بروزوفيتش معك .. و"انفجارك" يشفع لك "تمثيلك" المبالغ به!
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رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم
طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟
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عين على الحكم | تصرف ماني أثار الشك بـ"تمثيله" .. جزائية "ملغاه" للنصر أمام الغرافة تقيم ثورة ضد التحكيم الآسيوي
احتسبها حكم الساحة وحذره حكم الفيديو من قراره .. فهل ظُلم النصر؟
"يايسله ينقذ رقبته بالطريقة المملة وجارديم تعلم من درس الهلال والنصر ولكن!" .. الأهلي يكتب التاريخ على أنقاض العين
الأهلي يواصل التحليق عاليًا في آسيا..
فيديو | ضرب باجتماع الجمعان عرض الحائط؟ .. تصرف غريب من جويدو فينجا في مباراة الغرافة يثير غضب الجماهير
الجمهور يدعم المسؤول المحلي، لكن يبدو أن الإيطالي متمسك بمنصبه!
مشجع الأسبوع | "يستاهل لو 3 ثياب" .. مشجع قطري يُفسد ثوبه فداءً لتوقيع كريستيانو رونالدو!
توقيع رونالدو يستحق الكثير من التضحيات