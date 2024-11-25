"هذه العالمية التي دفعوا من أجلها المليارات وفشلوا!" .. لفتة إيلون ماسك بعد فوز النصر أمام الغرافة تحدث ضجة في السعودية

رجل الأعمال الشهير تفاعل مع تغريدة كريستيانو رونالدو..

حظت لفتة رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، عقب فوز العالمي أمام الغرافة القطري، بتفاعل كبير في الوسط الرياضي السعودي بشكل عام والنصراوي بشكل خاص.

العالمي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الغرافة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد البيت، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

وعقب المباراة، علق صاروخ ماديرا الذي سجل الهدفين الأول والثالث، بتغريدة عبر منصة "إكس" كتب بها: "فوز كبير الليلة".

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تلك التغريدة، تفاعل معها إيلون ماسك؛ مالك المنصة ذاتها، فرد عليه مهنئًا إياه بتحقيق الانتصارات بكلمة واحدة: "مبروك!".

تهنئة ماسك قوبلت بفرحة عارمة من النصراويين، الذي رأوا أن ذلك هو تأثير التعاقد مع نجم بحجم الدون، فعلى سبيل المثال لا الحصر، علق الصحفي تركي الحربي: "يا عالميين .. لازم هذا الرد يكون التفاعل معه تاريخي، هذه العالمية التي دفعوا من أجلها المليارات وفشلوا"، في إسقاط على منافسي الأصفر سواء الهلال أو الاتحاد أو الأهلي.

وعلق آخر: "يخربيت العظمة اللي تخلي إيلون ماسك يجي برجله عشان يبارك للنصر"، قبل أن يضيف ثالث موجهًا حديثه لمالك "إكس": "أرغب في إهداء أطفالك قميص النصر، وادعوك لحضور مباراة للفريق في الرياض".

يذكر أن النصر حسم بالفعل تأهله لدور الـ16 من البطولة القارية برصيد 13 نقطة محتلًا وصافة جدول ترتيب مجموعة الغرب، متأخرًا بنقطتين عن الأهلي السعودي؛ محتل الصدارة، ومتفوقًا بفارق نقطة وحيدة على الهلال السعودي؛ محتل المركز الثالث والذي لم يخض مباراة الجولة الخامسة بعد.