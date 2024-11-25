"يايسله ينقذ رقبته بالطريقة المملة وجارديم تعلم من درس الهلال والنصر ولكن!" .. الأهلي يكتب التاريخ على أنقاض العين

الأهلي يواصل التحليق في آسيا..

"الأهلي السعودي في آسيا شكل آخر".. حقيقة لا يُمكن إغفالها أبدًا؛ حيث واصل الفريق الأول لكرة القدم، سلسلة انتصاراته القارية، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الأهلي فاز (2-1) على مستضيفه العين الإماراتي، بملعب "هزاع بن زايد"، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية.

ثتائية الفريق الأهلاوي جاءتا عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، في الدقيقتين 70 و74 على التوالي؛ بينما أحرز البارجوياني كاكو، هدف الزعيم العيناوي الوحيد، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وبهذه النتيجة.. تصدر الأهلي جدول ترتيب منطقة الغرب، برصيد 15 نقطة "العلامة الكاملة"، وبفارق 3 نقاط عن الهلال السعودي "الوصيف"، والذي سيلعب غدًا ضد السد القطري، في نفس الجولة.

ومن ناحيته.. تجمد العين - حامل اللقب -، عند النقطة الواحدة فقط، في المركز الثاني عشر "لأخير"، بجدول ترتيب منطقة الغرب بمرحلة الدوري من بطولة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي الغالي على نادي العين، مساء اليوم الإثنين، في البطولة الآسيوية الكبرى..