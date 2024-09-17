Al Ahli v Persepolis: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
مصعب صلاح

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025

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تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

احتفلت جماهير كرة القدم الآسيوية بانطلاق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد والتي تضمن الكثير من المواجهات القوية والمنافسات الصعبة.

النسخة الحالية تبدأ بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين كل منهما مكون من 12 فريق، واحدة في منطقة الغرب وأخرى في الشرق.

ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

وكان سفيان رحيمي، نجم العين، قد حقق لقب هداف النسخة الماضية برصيد 13 هدفًا، كما قاد فريقه لحصد البطولة الأسيوية.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025:

المركزاللاعبعدد الأهداف
1ياسبر أسياني - جوانجو3
=2إلبير دا سيلفا - يوكوهاما إف مارينوس2
=2سيفاس ماليلي - شنجهاي شنهوا2
=2فاليري كازياشيفيلي - شاندونج تايشان2
=5سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال1
=5ماركوس ليوناردو - الهلال1
=5أكرم عفيف - السد1
=5روجر جيديس1
=5سلطان الغنام - النصر1
=5فرانك كيسييه - الأهلي1
=5جابرييل تيجراو - جوانجو1
=5ماتياس بالاسيوس - العين1
=5أندريه لويس - شنجهاي شنهوا1
=5 سفيان بوفتيني - الوصل1
=5كانسيلو - الهلال1
=5بي جينهاو - شاندونج تايشان1
=5بيكا ميكلتادزى - جوانجو1
=5جواو تياني - شنجهاي شنهوا1
=5محمد داود ياسين - الشرطة1
=5خورخي لويز - بوهانج ستيلرز1
=5رامين رضائيان - استقلال طهران1
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