مشيدًا بعائلة كريستيانو رونالدو .. ريو فرديناند لنجوم أوروبا: اذهبوا إلى السعودية!

موقف النجم الإنجليزي لم يتغير..

لا يزال ريو فرديناند؛ نجم مانشستر يونايتد الأسبق، أحد أقوى المدافعين عن دوري روشن السعودي وثورته منذ اليوم الأول لانطلاقها، وحتى يومنا هذا يدافع عنها أمام هجوم بعض المعادين لها.

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الثورة الكروية السعودية بدأت في شتاء 2023 بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر الحالي، واستكملت في صيف العام ذاته بقدوم الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي نيمار دا سيلفا، السنغالي ساديو ماني وغيرهم.

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لكنها تعرضت للكثير من الهجوم من بعض الأوروبيين، حتى وصل الأمر لمطالبة الاتحاد الدولي "فيفا" بالتدخل خوفًا من سحب البساط من تحت أقدام كبرى الدوريات الأوروبية.

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فيما كان على الجانب الآخر بعض المدافعين عنها، ومنهم فرديناند الذي ظهر عبر برنامج "اكسترا تايم" مؤكدًا أنه لو كان لاعبًا حتى وقتنا هذا لانضم لدوري روشن السعودي.

وقال نجم مانشستر يونايتد السابق: "هذا ما يجيد رونالدو فعله، بل هذا ما يتميز بفعله، هو جيد في تجاهل الجميع وكل شيء حوله، والتركيز فقط ليصبح الأفضل، وفي السنوات القادمة ستخبرك عائلته ويخبرك ابنه كريس جونيور؛ في وقت انغماسه باللعب لم أحظى بالكثير منه، لكنهم يتفهمون الأمر، وهذا ما تحتاجه من عائلتك وأصدقائك؛ تحتاج أن يتفهموا حالتك بأنك لا يمكنك التواجد معهم دائمًا".

وأضاف: "الأمر المهم لهؤلاء اللاعبين السعوديين هو ألا يتركوا هذه الفرصة الكبيرة أن تضيع دون الاستفادة الكاملة من خبرة اللاعبين الكبار، عليهم بأن يكونوا مولعين بأخد الأفضل من خبرتهم".

فرديناند اختتم: "إذا أراد لاعب أن يأتي للسعودية، من نحن لنقول له (لا تذهب!)؟!، لا يجب أن نطلق عليه الأحكام، إن كان يعتقد أحد بأن الدوري السعودي هو الأفضل له وأنه المكان الصحيح للعب كرة القدم، سيذهب في المرحلة المناسبة لمسيرته، عن نفسي أن سآتي للدوري السعودي، لو كنت لاعبًا الآن وفي مرحلة جيدة من مسيرتي وأردت القدوم .. لن أهتم بما سيقولونه عني، اذهبوا!".