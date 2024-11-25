مشجع الأسبوع | "يستاهل لو 3 ثياب" .. مشجع قطري يُفسد ثوبه فداءً لتوقيع كريستيانو رونالدو!

توقيع رونالدو يستحق الكثير من التضحيات

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من مدرجات ملعب البيت في قطر حيث ستقام مساء اليوم مباراة الغرافة مع ضيفه النصر ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة.

الفريق السعودي اختتم تدريباته مساء أمس استعدادًا للمباراة، وقد كان نجمه كريستيانو رونالدو حاضرًا في المران الختامي ليندفع عدد من الجماهير نحوه طمعًا في توقيعه على قميص النصر أو المنتخب البرتغالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد المشجعين القطريين لم يمتلك أي قميص ليضع توقيع النجم البرتغالي عليه فما كان منه إلا أن طلب منه التوقيع على ثوبه الأبيض، وقد فعل رونالدو وترك توقيعه بحجم كبير على الثوب.

المشجع القطري أوضح لصحيفة الشرق الأوسط، التي نشرت فيديو يُظهر ما حدث، أنه حاول الحصول على توقيع نجم ريال مدريد السابق أكثر من مرة دون أن ينجح، وقد نجح تلك المرة لكن دون وجود قميص مما جعله يُضحي بالثوب، وقد ختم حديثه بالقول "يستاهل رونالدو ولو 3 ثياب".