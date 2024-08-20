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أحمد مجدي

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا النخبةالهلالالنصرالأهليالريانالغرافةبرسبوليسالاستقلاليوكوهاما إف سيالوصلالعينالشرطةفيسيل كوبيكاواساكي فرونتاليشاندونج تايشانبوهانج ستيلرزبوريرام يونايتدسينترال كوست مارينرز

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا لانطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد - دوري أبطال آسيا للنخبة-.

وكان قد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة، وما هي الفرق المشاركة والبلد المستضيف لمرحلة خروج المغلوب.

ما النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

كما ذكرنا سابقًا أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ما مواعيد دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

بدأ الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 يوم 6 أغسطس وأقيم الدور التمهيدي الثاني في 13 أغسطس 2024، وفيما يلي استعراض لكل مواعيد البطولة حتى نهايتها بالنسبة لمجموعتي الشرق والغرب.


المرحلةالجولةالموعد
الدور التمهيديالدور التمهيدي الأول6 أغسطس 2024
الدور التمهيدي الثاني13 أغسطس 2024
دور المجموعاتالأولى16-18 سبتمبر 2024
الثانية30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2024
الثالثة21-23 أكتوبر 2024
الرابعة4-6 نوفمبر 2024
الخامسة25-27 نوفمبر 2024
السادسة2-4 ديسمبر 2024
السابعة3-4 & 11-12 فبراير 2025
الثامنة17–19 فبراير 2025
دور الـ 16الذهاب3–5 مارس 2025
الإياب10–12 مارس 2025
ربع النهائي25–26 أبريل 2025
نصف النهائي29–30 أبريل 2025
النهائي4 مايو 2025

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

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مجموعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 - منطقة الشرق

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1شاندونج لونينج00000000
2بوريرام يونايتد00000000
3فيسيل كوبه00000000
4كاواساكي فرونتال00000000
5يوكوهاما إف مارينوس00000000
6أولسان هيونداي00000000
7بوهانج ستيلرز00000000
8جوانجو00000000
9شنجهاي بورت00000000
10شنجهاي شينخوا00000000
11سنترال كوست مارينرز00000000
12جوهور دار التعظيم00000000

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
شاندونج تايشان - سنترال كوست مارينرزالثلاثاء 17 سبتمبر 2024
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات		-مركز جينان الأولمبي الرياضي
جوانجو - يوكوهاما إف مارينوسالثلاثاء 17 سبتمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-ملعب كأس العالم بجوانجو
شانجهاي شينخوا - بوهانج ستيلرزالثلاثاء 17 سبتمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-شنجهاي
بوريرام يونايتد - فيسل كوبهالثلاثاء 17 سبتمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-بوريرام
أولسان هيونداي - كاواساكي فرونتالالاربعاء 18 سبتمبر 2024
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات		-أولسان مونسو
شانجهاي بورت - جوهور دار التعظيمالاربعاء 18 سبتمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-سايك موتور بودونج أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
سنترال كوست مارينرز - بوريرام يونايتدالثلاثاء 1 أكتوبر 2024
11:00 السعودية، 12:00 الإمارات		-سنترال كوست
بوهانج ستيلرز - شانجهاي بورتالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-بوهانج ستيل يارد
كاواساكي فرونتال - جوانجوالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-كاواساكي تودوروكي
جوهور دار التعظيم - شانجهاي شينخواالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-السلطان إبراهيم
فيسل كوبه - شاندونج تايشانالأربعاء 2 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-ميساكي بارك
يوكوهاما إف مارينوس - أولسان هيونداي الأربعاء 2 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-يوكوهاما الدولي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
شانجهاي بورت - سنترال كوست مارينرزالثلاثاء 22 أكتوبر 2024
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات		-سايك موتور بودونج أرينا
جوانجو - جوهور دار التعظيمالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-ملعب كأس العالم بجوانجو
بوريرام يونايتد - بوهانج ستيلرزالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-بوريرام
شاندونج تايشان - يوكوهاما إف مارينوسالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-ملعب مركز جينان الأولمبي الرياضي
أولسان هيونداي - فيسل كوبهالأربعاء 23 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-أولسان مونسو
شانجهاي شينخوا - كاواساكي فرونتالالأربعاء 23 أكتوبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-شانجهاي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
سنترال كوست مارينرز - شانجهاي شينخواالثلاثاء 5 نوفمبر 2024
11:00 السعودية، 12:00 الإمارات		-سنترال كوست
كاواساكي فرونتال - شانجهاي بورتالثلاثاء 5 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-كاواساكي تودوروكي
فيسل كوبه - جوانجوالثلاثاء 5 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-ميساكي بارك
جوهور دار التعظيم - أولسان هيوندايالثلاثاء 5 نوفمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-السلطان إبراهيم
بوهانج ستيلرز - شاندونج تايشانالأربعاء 6 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-بوهانج ستيل يارد
يوكوهاما إف مارينوس - بوريرام يونايتدالأربعاء 6 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-يوكوهاما الدولي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
فيسل كوبه - سنترال كوست مارينرزالثلاثاء 26 نوفمبر 2024
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات		-سنترال كوست
أولسان هيونداي - شانجهاي بورتالثلاثاء 26 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-أولسان مونسو
بوريرام يونايتد - كاواساكي فرونتالالثلاثاء 26 نوفمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-بوريرام
شاندونج تايشان - جوهور دار التعظيمالثلاثاء 26 نوفمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-ملعب مركز جينان الأولمبي الرياضي
يوكوهاما إف مارينوس - بوهانج ستيلرزالأربعاء 27 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-ملعب يوكوهاما الدولي
جوانجو - شانجهاي شينخواالأربعاء 27 نوفمبر 2024 15:00 السعودية، 15:00 الإمارات-ملعب كأس العالم بجوانجو

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة السادسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
سنترال كوست مارينرز - يوكوهاما إف مارينوسالثلاثاء 3 ديسمبر 2024
11:00 السعودية، 12:00 الإمارات		-سنترال كوست
بوهانج ستيلرز - يوكوهاما إف مارينوسالثلاثاء 3 ديسمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-بوهانج ستيل يارد
شانجهاي بورت - جوانجوالثلاثاء 3 ديسمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-سايك موتور بودونج أرينا
جوهور دار التعظيم - بوريرام يونايتدالثلاثاء 3 ديسمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-السلطان إبراهيم
كاواساكي فرونتال - شاندونج تايشانالأربعاء 4 ديسمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-كاواساكي تودوروكي
شانجهاي شينخوا - أولسان هيوندايالأربعاء 4 ديسمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-شانجهاي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة السابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
سنترال كوست مارينرز - جوهور دار التعظيمالثلاثاء 11 فبراير 2025
11:00 السعودية، 12:00 الإمارات		-سنترال كوست
بوهانج ستيلرز - كاواساكي فرونتالالثلاثاء 11 فبراير 2025 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-بوهانج ستيل يارد
فيسل كوبه - شانجهاي بورتالثلاثاء 11 فبراير 2025 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-ميساكي بارك
شاندونج تايشان - جوانجوالثلاثاء 11 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-ملعب مركز جينان الأولمبي الرياضي
يوكوهاما إف مارينوس - شانجهاي شينخواالأربعاء 12 فبراير 2025 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-ملعب يوكوهاما الدولي
بوريرام يونايتد - أولسان هيوندايالأربعاء 12 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-بوريرام

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كاواساكي فرونتال - سنترال كوست مارينرزالثلاثاء 18 فبراير 2025
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات		-سنترال كوست
جوانجو - بوريرام يونايتدالثلاثاء 18 فبراير 2025 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات-ملعب كأس العالم بجوانجو
شانجهاي شينخوا - فيسل كوبهالثلاثاء 18 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-شانجهاي
جوهور دار التعظيم -بوهانج ستيلرزالثلاثاء 18 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-السلطان إبراهيم
أولسان هيونداي - شاندونج تايشانالأربعاء 19 فبراير 2025
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات		-أولسان مونسو
شانجهاي بورت - يوكوهاما إف مارينوسالأربعاء 19 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات-سايك موتور بودونج أرينا


دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الدور التمهيدي الثاني

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
شاندونج تايشان - بانكوك يونايتدالثلاثاء 13 أغسطس 2024
15:00 السعودية، 16:00 الإمارات		1-1 (3-4)ملعب مركز جينان الأولمبي الرياضي

مجموعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 - منطقة الغرب

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1الهلال00000000
2النصر00000000
3الأهلي00000000
4السد00000000
5الريان00000000
6الغرافة00000000
7برسبوليس00000000
8استقلال طهران00000000
9الوصل00000000
10العين00000000
11باختاكور00000000
12الشرطة00000000

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - السدالإثنين 16 سبتمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-هزاع بن زايد
الشرطة - النصرالإثنين 16 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-كربلاء الوطني
استقلال طهران - الغرافةالإثنين 16 سبتمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-أزادي
الأهلي - برسبوليسالإثنين 16 سبتمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الجوهرة المشعة
باختاكور - الوصلالثلاثاء 17 سبتمبر 2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات-بونيودكور
الريان - الهلالالثلاثاء 17 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أحمد بن علي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
السد - استقلال طهرانالإثنين 30 سبتمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-جاسم بن حمد
برسبوليس - باختاكورالإثنين 30 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أزادي
الوصل - الأهليالإثنين 30 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-زعبيل
النصر - الريانالإثنين 30 سبتمبر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الأول بارك
الهلال - الشرطةالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-المملكة أرينا
الغرافة - العينالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-البيت

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الشرطة - باختاكورالإثنين 21 أكتوبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-كربلاء الدولي
السد - برسبوليسالإثنين 21 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-جاسم بن حمد
العين - الهلالالإثنين 21 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-هزاع بن زايد
الريان - الأهليالإثنين 21 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-أحمد بن علي
الغرافة - الوصلالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-البيت
استقلال طهران - النصرالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أزادي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الوصل - السدالإثنين 4 نوفمبر 2024
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-زعبيل
الأهلي - الشرطةالإثنين 4 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-الجوهرة المشعة
برسبوليس - الغرافةالإثنين 4 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-أزادي
الهلال - استقلال طهرانالإثنين 4 نوفمبر 2024
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-المملكة أرينا
باختاكور - الريانالثلاثاء 5 نوفمبر 2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات-بونيودكور
النصر - العينالثلاثاء 5 نوفمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الأول بارك

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - الأهليالإثنين 25 نوفمبر 2024
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-هزاع بن زايد
استقلال طهران - باختاكورالإثنين 25 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-أزادي
الغرافة - النصرالإثنين 25 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-البيت
الريان - برسبوليسالإثنين 25 نوفمبر 2024
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-أحمد بن علي
الشرطة - الوصلالثلاثاء 26 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-كربلاء الدولي
السد - الهلالالثلاثاء 26 نوفمبر
2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-جاسم بن حمد

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة السادسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
برسبوليس - الشرطةالإثنين 2 ديسمبر 2024
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-أزادي
الأهلي - استقلال طهرانالإثنين 2 ديسمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-الجوهرة المشعة
الوصل - الريانالإثنين 2 ديسمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-زعبيل
النصر - السدالإثنين 2 ديسمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الأول بارك
باختاكور - العينالثلاثاء 3 ديسمبر
2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-بونيودكور
الهلال - الغرافةالثلاثاء 3 ديسمبر
2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-المملكة أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة السابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - الريانالإثنين 3 فبراير 2025
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-هزاع بن زايد
استقلال طهران - الشرطةالإثنين 3 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أزادي
السد - الأهليالإثنين 3 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-جاسم بن حمد
النصر - الوصلالإثنين 3 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الأول بارك
الغرافة - باختاكورالثلاثاء 4 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-البيت
الهلال - برسبوليسالثلاثاء 4 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-المملكة أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
باختاكور - السدالإثنين 17 فبراير 2025
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-بونيودكور
الشرطة - العينالإثنين 17 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-كربلاء الدولي
برسبوليس - النصرالإثنين 17 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أزادي
الأهلي - الغرافةالإثنين 17 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الجوهرة المشعة
الوصل - الهلالالثلاثاء 18 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-زعبيل
الريان - استقلال طهرانالثلاثاء 18 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أحمد بن علي البوني

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الدور التمهيدي الثاني

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الغرافة - شباب الأهلي دبيالثلاثاء 13 أغسطس 2024
18:30 السعودية، 19:30 الإمارات		0-1البيت


دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الدور التمهيدي الأول

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
سباهان أصفهان - شباب الأهلي دبيالثلاثاء 6 أغسطس 2024
20:00 السعودية، 19:00 الإمارات		4-1نقش جهان




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