تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا لانطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد - دوري أبطال آسيا للنخبة-.

وكان قد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة، وما هي الفرق المشاركة والبلد المستضيف لمرحلة خروج المغلوب.

ما النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

كما ذكرنا سابقًا أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ما مواعيد دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

بدأ الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 يوم 6 أغسطس وأقيم الدور التمهيدي الثاني في 13 أغسطس 2024، وفيما يلي استعراض لكل مواعيد البطولة حتى نهايتها بالنسبة لمجموعتي الشرق والغرب.







المرحلة الجولة الموعد الدور التمهيدي الدور التمهيدي الأول 6 أغسطس 2024 الدور التمهيدي الثاني 13 أغسطس 2024 دور المجموعات الأولى 16-18 سبتمبر 2024 الثانية 30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2024 الثالثة 21-23 أكتوبر 2024 الرابعة 4-6 نوفمبر 2024 الخامسة 25-27 نوفمبر 2024 السادسة 2-4 ديسمبر 2024 السابعة 3-4 & 11-12 فبراير 2025 الثامنة 17–19 فبراير 2025 دور الـ 16 الذهاب 3–5 مارس 2025 الإياب 10–12 مارس 2025 ربع النهائي 25–26 أبريل 2025 نصف النهائي 29–30 أبريل 2025 النهائي 4 مايو 2025

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

مجموعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 - منطقة الشرق

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 شاندونج لونينج 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوريرام يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فيسيل كوبه 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كاواساكي فرونتال 0 0 0 0 0 0 0 0 5 يوكوهاما إف مارينوس 0 0 0 0 0 0 0 0 6 أولسان هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 بوهانج ستيلرز 0 0 0 0 0 0 0 0 8 جوانجو 0 0 0 0 0 0 0 0 9 شنجهاي بورت 0 0 0 0 0 0 0 0 10 شنجهاي شينخوا 0 0 0 0 0 0 0 0 11 سنترال كوست مارينرز 0 0 0 0 0 0 0 0 12 جوهور دار التعظيم 0 0 0 0 0 0 0 0

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب شاندونج تايشان - سنترال كوست مارينرز الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - مركز جينان الأولمبي الرياضي جوانجو - يوكوهاما إف مارينوس الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - ملعب كأس العالم بجوانجو شانجهاي شينخوا - بوهانج ستيلرز الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - شنجهاي بوريرام يونايتد - فيسل كوبه الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - بوريرام أولسان هيونداي - كاواساكي فرونتال الاربعاء 18 سبتمبر 2024

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - أولسان مونسو شانجهاي بورت - جوهور دار التعظيم الاربعاء 18 سبتمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - سايك موتور بودونج أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب سنترال كوست مارينرز - بوريرام يونايتد الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات - سنترال كوست بوهانج ستيلرز - شانجهاي بورت الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - بوهانج ستيل يارد كاواساكي فرونتال - جوانجو الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - كاواساكي تودوروكي جوهور دار التعظيم - شانجهاي شينخوا الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - السلطان إبراهيم فيسل كوبه - شاندونج تايشان الأربعاء 2 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - ميساكي بارك يوكوهاما إف مارينوس - أولسان هيونداي الأربعاء 2 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - يوكوهاما الدولي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب شانجهاي بورت - سنترال كوست مارينرز الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - سايك موتور بودونج أرينا جوانجو - جوهور دار التعظيم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - ملعب كأس العالم بجوانجو بوريرام يونايتد - بوهانج ستيلرز الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - بوريرام شاندونج تايشان - يوكوهاما إف مارينوس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - ملعب مركز جينان الأولمبي الرياضي أولسان هيونداي - فيسل كوبه الأربعاء 23 أكتوبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - أولسان مونسو شانجهاي شينخوا - كاواساكي فرونتال الأربعاء 23 أكتوبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - شانجهاي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب سنترال كوست مارينرز - شانجهاي شينخوا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات - سنترال كوست كاواساكي فرونتال - شانجهاي بورت الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - كاواساكي تودوروكي فيسل كوبه - جوانجو الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - ميساكي بارك جوهور دار التعظيم - أولسان هيونداي الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - السلطان إبراهيم بوهانج ستيلرز - شاندونج تايشان الأربعاء 6 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - بوهانج ستيل يارد يوكوهاما إف مارينوس - بوريرام يونايتد الأربعاء 6 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - يوكوهاما الدولي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب فيسل كوبه - سنترال كوست مارينرز الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - سنترال كوست أولسان هيونداي - شانجهاي بورت الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - أولسان مونسو بوريرام يونايتد - كاواساكي فرونتال الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - بوريرام شاندونج تايشان - جوهور دار التعظيم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - ملعب مركز جينان الأولمبي الرياضي يوكوهاما إف مارينوس - بوهانج ستيلرز الأربعاء 27 نوفمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - ملعب يوكوهاما الدولي جوانجو - شانجهاي شينخوا الأربعاء 27 نوفمبر 2024 15:00 السعودية، 15:00 الإمارات - ملعب كأس العالم بجوانجو

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب سنترال كوست مارينرز - يوكوهاما إف مارينوس الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات - سنترال كوست بوهانج ستيلرز - يوكوهاما إف مارينوس الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - بوهانج ستيل يارد شانجهاي بورت - جوانجو الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - سايك موتور بودونج أرينا جوهور دار التعظيم - بوريرام يونايتد الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - السلطان إبراهيم كاواساكي فرونتال - شاندونج تايشان الأربعاء 4 ديسمبر 2024 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - كاواساكي تودوروكي شانجهاي شينخوا - أولسان هيونداي الأربعاء 4 ديسمبر 2024 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - شانجهاي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب سنترال كوست مارينرز - جوهور دار التعظيم الثلاثاء 11 فبراير 2025

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات - سنترال كوست بوهانج ستيلرز - كاواساكي فرونتال الثلاثاء 11 فبراير 2025 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - بوهانج ستيل يارد فيسل كوبه - شانجهاي بورت الثلاثاء 11 فبراير 2025 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - ميساكي بارك شاندونج تايشان - جوانجو الثلاثاء 11 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - ملعب مركز جينان الأولمبي الرياضي يوكوهاما إف مارينوس - شانجهاي شينخوا الأربعاء 12 فبراير 2025 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - ملعب يوكوهاما الدولي بوريرام يونايتد - أولسان هيونداي الأربعاء 12 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - بوريرام

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الجولة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب كاواساكي فرونتال - سنترال كوست مارينرز الثلاثاء 18 فبراير 2025

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - سنترال كوست جوانجو - بوريرام يونايتد الثلاثاء 18 فبراير 2025 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - ملعب كأس العالم بجوانجو شانجهاي شينخوا - فيسل كوبه الثلاثاء 18 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - شانجهاي جوهور دار التعظيم -بوهانج ستيلرز الثلاثاء 18 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - السلطان إبراهيم أولسان هيونداي - شاندونج تايشان الأربعاء 19 فبراير 2025

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - أولسان مونسو شانجهاي بورت - يوكوهاما إف مارينوس الأربعاء 19 فبراير 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات - سايك موتور بودونج أرينا



دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الشرق) - الدور التمهيدي الثاني

المباراة الموعد النتيجة الملعب شاندونج تايشان - بانكوك يونايتد الثلاثاء 13 أغسطس 2024

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 1-1 (3-4) ملعب مركز جينان الأولمبي الرياضي

مجموعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 - منطقة الغرب

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الريان 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الغرافة 0 0 0 0 0 0 0 0 7 برسبوليس 0 0 0 0 0 0 0 0 8 استقلال طهران 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الوصل 0 0 0 0 0 0 0 0 10 العين 0 0 0 0 0 0 0 0 11 باختاكور 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الشرطة 0 0 0 0 0 0 0 0

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - السد الإثنين 16 سبتمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - هزاع بن زايد الشرطة - النصر الإثنين 16 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - كربلاء الوطني استقلال طهران - الغرافة الإثنين 16 سبتمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - أزادي الأهلي - برسبوليس الإثنين 16 سبتمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الجوهرة المشعة باختاكور - الوصل الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - بونيودكور الريان - الهلال الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أحمد بن علي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب السد - استقلال طهران الإثنين 30 سبتمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد برسبوليس - باختاكور الإثنين 30 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي الوصل - الأهلي الإثنين 30 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - زعبيل النصر - الريان الإثنين 30 سبتمبر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الأول بارك الهلال - الشرطة الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا الغرافة - العين الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - البيت

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الشرطة - باختاكور الإثنين 21 أكتوبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - كربلاء الدولي السد - برسبوليس الإثنين 21 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد العين - الهلال الإثنين 21 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - هزاع بن زايد الريان - الأهلي الإثنين 21 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - أحمد بن علي الغرافة - الوصل الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - البيت استقلال طهران - النصر الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الوصل - السد الإثنين 4 نوفمبر 2024

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - زعبيل الأهلي - الشرطة الإثنين 4 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - الجوهرة المشعة برسبوليس - الغرافة الإثنين 4 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي الهلال - استقلال طهران الإثنين 4 نوفمبر 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا باختاكور - الريان الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - بونيودكور النصر - العين الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الأول بارك

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - الأهلي الإثنين 25 نوفمبر 2024

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - هزاع بن زايد استقلال طهران - باختاكور الإثنين 25 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي الغرافة - النصر الإثنين 25 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - البيت الريان - برسبوليس الإثنين 25 نوفمبر 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - أحمد بن علي الشرطة - الوصل الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - كربلاء الدولي السد - الهلال الثلاثاء 26 نوفمبر

2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب برسبوليس - الشرطة الإثنين 2 ديسمبر 2024

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - أزادي الأهلي - استقلال طهران الإثنين 2 ديسمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - الجوهرة المشعة الوصل - الريان الإثنين 2 ديسمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - زعبيل النصر - السد الإثنين 2 ديسمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الأول بارك باختاكور - العين الثلاثاء 3 ديسمبر

2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - بونيودكور الهلال - الغرافة الثلاثاء 3 ديسمبر

2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - الريان الإثنين 3 فبراير 2025

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - هزاع بن زايد استقلال طهران - الشرطة الإثنين 3 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي السد - الأهلي الإثنين 3 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد النصر - الوصل الإثنين 3 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الأول بارك الغرافة - باختاكور الثلاثاء 4 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - البيت الهلال - برسبوليس الثلاثاء 4 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب باختاكور - السد الإثنين 17 فبراير 2025

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - بونيودكور الشرطة - العين الإثنين 17 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - كربلاء الدولي برسبوليس - النصر الإثنين 17 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي الأهلي - الغرافة الإثنين 17 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الجوهرة المشعة الوصل - الهلال الثلاثاء 18 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - زعبيل الريان - استقلال طهران الثلاثاء 18 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أحمد بن علي البوني



دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الدور التمهيدي الثاني

المباراة الموعد النتيجة الملعب الغرافة - شباب الأهلي دبي الثلاثاء 13 أغسطس 2024

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات 0-1 البيت





دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الدور التمهيدي الأول

المباراة الموعد النتيجة الملعب سباهان أصفهان - شباب الأهلي دبي الثلاثاء 6 أغسطس 2024

20:00 السعودية، 19:00 الإمارات 4-1 نقش جهان



