رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم

طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟

SHAHID

اشتهر الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بثبات مستواه في السنوات الأخيرة وتقديمه لنفس الأداء تقريباً مهما تغيرت الأندية بالنسبة للبرتغالي أو تجددت الفلسفة التي يتبعها برشلونة بالنسبة للبرغوث الأرجنتيني، ولكن يبقى القطعة الأبرز على الإطلاق في أي تشكيلة يتواجد بها، وهو ما يجعله من الأفضل في التاريخ.

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بغض النظر عن اختلاف أسلوب لعب كل منهما وطريقة توظيفه داخل الملعب، نقاط القوة والضعف لأي منهما ولكنهما يتشابهان في قدراتهما التهديفية الخارقة والتي جعلتهما ينضما لقائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، جنباً إلى جنب أساطير أخرى لن تنسى مثل الجوهرة السمراء بيليه والمجري فيرينتس بوشكاش.

في هذا التقرير سنتعرف سوياً على القائمة التي انضم لها ميسي ورونالدو ليكونا من بين أفضل 10 هدافين في كرة القدم، منذ تأسيس اللعبة وحتى يومنا هذا.