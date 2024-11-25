هذا هو هدف النصر! .. ستيفانو بيولي يكشف حقيقة "التضحية بلقب الدوري من أجل النخبة الآسيوية"

النصر يسير بخطى ثابتة في البطولة القارية..

رد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على "استسلام" الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتركيز على لقب النخبة الآسيوية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

النصر خسر من القادسية (1-2)، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025؛ ليتجمد عند النقطة 22 في "المركز الثالث" بجدول الترتيب، وبفارق 8 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".

وعلى العكس تمامًا.. يحتل العالمي المركز الثاني "مؤقتًا" في جدول ترتيب منطقة الغرب، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي، برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل.

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وطلب البعض من الفريق النصراوي، التركيز على البطولة القارية - التي لم يسبق وأن توّج بها -؛ لضمان الخروج بلقب خلال الموسم الرياضي الحالي، بعد أن ودع الفريق مسابقة كأس الملك، مع صعوبة المنافسة على الدوري.

وفي هذا السياق.. كشف بيولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الغرافة القطري، مساء اليوم الإثنين، عن أن النصر لن يرفع راية "الاستسلام"، في صراع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الحالي.

وأكد المدير الفني الإيطالي أن النصر، سينافس بقوة على جميع البطولات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ قائلًا: "نحن فريق كبير؛ هدفنا الحصول على كافة الألقاب".

وعن لقاء الغراقة.. اعتبر ستيفانو بيولي أن النصر لعب بنفس الطريقة، التي يخوض بها كافة المباريات المحلية والقارية؛ إلا أن الفارق هو أن اللاعبين كانوا أكثر حسمًا أمام مرمى المنافس، على عكس بعض اللقاءات الأخرى.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فاز (3-1) على مستضيفه الغرافة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي.