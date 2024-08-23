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بلال محمد

جدول مباريات وترتيب مجموعات منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعات منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

يستعد عشاق الكرة الآسيوية، لبداية نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا، بشكلها الجديد والذي يحمل اسم دوري أبطال آسيا للنخبة.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

ومن المنتظر أن سيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات، وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على مجموعات منطقة غرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025...

ما النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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ترتيب مجموعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 - منطقة الغرب:

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1الهلال00000000
2النصر00000000
3الأهلي00000000
4السد00000000
5الريان00000000
6الغرافة00000000
7برسبوليس00000000
8استقلال طهران00000000
9الوصل00000000
10العين00000000
11باختاكور00000000
12الشرطة00000000

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - السدالإثنين 16 سبتمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-هزاع بن زايد
الشرطة - النصرالإثنين 16 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-كربلاء الوطني
استقلال طهران - الغرافةالإثنين 16 سبتمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-أزادي
الأهلي - برسبوليسالإثنين 16 سبتمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الجوهرة المشعة
باختاكور - الوصلالثلاثاء 17 سبتمبر 2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات-بونيودكور
الريان - الهلالالثلاثاء 17 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أحمد بن علي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
السد - استقلال طهرانالإثنين 30 سبتمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-جاسم بن حمد
برسبوليس - باختاكورالإثنين 30 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أزادي
الوصل - الأهليالإثنين 30 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-زعبيل
النصر - الريانالإثنين 30 سبتمبر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الأول بارك
الهلال - الشرطةالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-المملكة أرينا
الغرافة - العينالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-البيت

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الشرطة - باختاكورالإثنين 21 أكتوبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-كربلاء الدولي
السد - برسبوليسالإثنين 21 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-جاسم بن حمد
العين - الهلالالإثنين 21 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-هزاع بن زايد
الريان - الأهليالإثنين 21 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-أحمد بن علي
الغرافة - الوصلالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-البيت
استقلال طهران - النصرالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أزادي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الوصل - السدالإثنين 4 نوفمبر 2024
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-زعبيل
الأهلي - الشرطةالإثنين 4 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-الجوهرة المشعة
برسبوليس - الغرافةالإثنين 4 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-أزادي
الهلال - استقلال طهرانالإثنين 4 نوفمبر 2024
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-المملكة أرينا
باختاكور - الريانالثلاثاء 5 نوفمبر 2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات-بونيودكور
النصر - العينالثلاثاء 5 نوفمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الأول بارك

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - الأهليالإثنين 25 نوفمبر 2024
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-هزاع بن زايد
استقلال طهران - باختاكورالإثنين 25 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-أزادي
الغرافة - النصرالإثنين 25 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-البيت
الريان - برسبوليسالإثنين 25 نوفمبر 2024
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-أحمد بن علي
الشرطة - الوصلالثلاثاء 26 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-كربلاء الدولي
السد - الهلالالثلاثاء 26 نوفمبر
2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-جاسم بن حمد

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة السادسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
برسبوليس - الشرطةالإثنين 2 ديسمبر 2024
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-أزادي
الأهلي - استقلال طهرانالإثنين 2 ديسمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-الجوهرة المشعة
الوصل - الريانالإثنين 2 ديسمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-زعبيل
النصر - السدالإثنين 2 ديسمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الأول بارك
باختاكور - العينالثلاثاء 3 ديسمبر
2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-بونيودكور
الهلال - الغرافةالثلاثاء 3 ديسمبر
2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-المملكة أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة السابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - الريانالإثنين 3 فبراير 2025
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-هزاع بن زايد
استقلال طهران - الشرطةالإثنين 3 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أزادي
السد - الأهليالإثنين 3 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-جاسم بن حمد
النصر - الوصلالإثنين 3 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الأول بارك
الغرافة - باختاكورالثلاثاء 4 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-البيت
الهلال - برسبوليسالثلاثاء 4 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-المملكة أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
باختاكور - السدالإثنين 17 فبراير 2025
17:00 السعودية، 18:00 الإمارات		-بونيودكور
الشرطة - العينالإثنين 17 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-كربلاء الدولي
برسبوليس - النصرالإثنين 17 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أزادي
الأهلي - الغرافةالإثنين 17 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-الجوهرة المشعة
الوصل - الهلالالثلاثاء 18 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-زعبيل
الريان - استقلال طهرانالثلاثاء 18 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-أحمد بن علي البوني

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