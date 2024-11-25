فرحة الليلة لم تكتمل .. إصابة نجم النصر أمام الغرافة تربك الحسابات

العالمي فاز بثلاثية وخرج بإصابة أمام الغرافة

مر النصر السعودي بليلة رائعة في قطر خلال مواجهة الغرافة، انتهت بفوزه، لكن ختامه ليس مسكًا في ظل الخروج بإصابة أحد نجوم الفريق.

العالمي حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد البيت، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

وشهد اللقاء تألق المدافع الفرنسي محمد سيماكان قبل أن يخرج في الدقيقة 74 من عمر المباراة، وينزل علي لاجامي بدلًا منه.

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وظهر سيماكان عقب إطلاق صافرة النهاية غير قادرًا على السير بصورة طبيعية، واضعًا "ثلج" على ركبته، متأثرًا بسقوط خاطئ قبل خروجه بلحظات.

ومن المقرر أن يخضع الفرنسي لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

ويرتبط النصر بعدة مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة، إذ يلتقي بضمك في الجولة الـ12 من دوري روشن في 29 من نوفمبر الجاري، ثم يستضيف السد القطر في الثاني من ديسمبر المقبلة ضمن الجولة السادسة من البطولة القارية، وفي السادس من ديسمبر يلتقي بالاتحاد في كلاسيكو الجولة الـ13 من الدوري المحلي.