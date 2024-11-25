موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل النصر، نظيره ضمك في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

النصر، يريد مصالحة جماهيره بعد السقوط أمام القادسية والعودة إلى الانتصارات للاستمرار في التقدم نحو المنافسة على الصدارة، مع الاتحاد والهلال.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر وضمك في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 29 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر وضمك على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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