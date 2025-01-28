أخبار الأهلي اليوم | المدافع الجديد يجتاز الفحص الطبي، وصدمة فينيسيوس جونيور!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 يناير 2025.
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ماتيو دامس يجتاز الفحص الطبي قبل الانضمام للأهلي
أكد الصحفي وليد سعد اجتياز ماتيو دامس مدافع أيندهوفن الهولندي الفحوصات الطبية المعتادة تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.
الظهير صاحب الـ20 عامًا توصل لاتفاق مع الأهلي على كافة التفاصيل، فيما ستُكلف الصفقة النادي السعودي ما يقرب من 8-10 ملايين يورو.
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مفاجأة في النادي السعودي الذي قد ينضم له
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جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
هنا قيمة الصفقة والتفاصيل .. الأهلي يقترب من مدافع أيندهوفن
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الهداف التاريخي لدوري المحترفين لعب أولى مبارياته بعد العودة للسعودية
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العروبة في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
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الأهلي ينهي الدور الأول بخماسية في الرياض..
جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
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الأهلي ينهي الدور الأول بخماسية في الرياض..