أخبار الهلال اليوم | اعتذار عيناوي للزعيم، وسالم الدوسري يرد بقوة على منتقديه

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 أكتوبر 2024.
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موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
ظهر جاهلًا بلوائح النخبة الآسيوية .. تحدي سالم الدوسري للعين عقب الفوز يوقعه في مصيدة الاتهامات!
موقف محرج للتورنيدو أمام جماهيره..
"على رحيمي أن يخفف دراما!" .. الفراج يستفز العين ويقلل من اللاعبين السعوديين دفاعًا عن نجم الهلال
"الزعيم واحد فقط والبقية تفاصيل" .. وغيرها من التصريحات الرنانة التي أطلقها الفراج عقب ديربي العين والهلال..
"الهلال مهدد بسحب نقاط مباراته أمام العين إلا إذا!" .. توضيح قانوني بعد مشاركة نيمار
نيمار عاد إلى الملاعب بعد طول انتظار..
فيديو | ابن نافل يتدخل لفض "النهاية اللا رياضية" لديربي العين .. وجيسوس مدافعًا: نجم الهلال الأفضل حتى في حياته الخاصة
ماذا حدث عقب صافرة نهاية ديربي العين والهلال؟
"ما حدث صدر من مجموعة غير مسؤولة" .. مدير العين: نعتذر للهلال والشارع السعودي مرة ثانية وثالثة!
تسعة أهداف في ملحمة كروية بين العين والهلال، لكن هناك ما عكر صفوها..
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
سالم الدوسري ضد العين | كوليبالي زاد من ورطته ونيمار أشعل ثورته .. "التورنيدو" عريس ليلة ملحمة الهلال!
قائد الهلال خرج من بوتقة الانتقادات نحو استعادة نسخته الأفضل..
"عليكم احترامنا!" .. نجم الهلال يوجه رسالة إلى لاعبي العين وجماهيره
الهلال عوض خسارة الموسم الماضي..
"لا أحتاج إثبات أي شيء!" .. سالم الدوسري يخرج عن صمته برد قوي على منتقديه ويؤكد: فزنا ضد العين بـ"الشخصية"
ماذا قال سالم الدوسري؟
العين ضد الهلال | عنف الزعماء لا ينطلي على سفيان رحيمي وفعلها جورج جيسوس رغم العتب وأفعال الصغار!
ملامح من ملحمة العين والهلال الكروية..
فيديو | الثأر ليس بالنتيجة فقط .. جمهور العين يعتدي على لاعبي الهلال وميتروفيتش وسافيتش يواصلان الاستفزازات
اشتعال القمة الآسيوية بين العين والهلال..
عين على الحكم | "3 لقطات جدلية في شوط واحد" .. هل تعرض العين لـ"الظلم" أمام الهلال؟
الإثارة أصبحت عنوانًا لقمة الهلال والعين دائمًا..
"أفعلوها بسبب رونالدو!" .. اقتراح بترشيح النصر إلى كأس العالم للأندية على خطى فريق ميسي
الثنائي غابا عن كأس العالم للأندية لسنواتٍ عديدة..
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"استمر في إبهارنا" .. نيمار يوجه رسالة لخليفة ميسي بعد كسر رقمه القياسي والأخير يكرمه بطريقته
منذ عام 2009 لم ينجح أحد في كسر رقم نيمار حتى جاء اليوم..
انتقاد نصراوي لجدولة مباريات دروي روشن .. "122 ساعة للهلال و98 للأهلي وأقل من 72 للنصر!"
الجولة الثامنة تنطلق يوم الخميس القادم
"اشتقنا لرؤيتك في الملعب" .. والد نيمار يشعل رغبة نجله في العودة مع الهلال برسالة مؤثرة!
الجميع ينتظر ظهوره في مباراة العين الإماراتي..