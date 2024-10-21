موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الهلال، نظيره التعاون في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة آرينا.

الهلال، استهل الموسم بقوة وحقق العلامة الكاملة بعد مرور سبع جولات، وسيعمل على مواصلة انتصاراته أمام التعاون للاستمرار في التربع على صدارة ترتيب الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 26 أكتوبر 2024 على المملكة آرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والتعاون على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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