العين ضد الهلال | عنف الزعماء لا ينطلي على سفيان رحيمي وفعلها جورج جيسوس رغم العتب وأفعال الصغار!

ملامح من ملحمة العين والهلال الكروية..

"وجبة كروية دسمة" .. هكذا يمكن أن نقول عن الديربي العربي الآسيوي الليلة بين العين الإماراتي والهلال السعودي، مباراة تدفعك لرفع قبعتك للخاسر والفائز على حدٍ سواء..

الزعيم السعودي نجح في اقتناص ثلاث نقاط صعبة للغاية من فم نظيره الإماراتي بالفوز بخماسية مقابل أربعة أهداف، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تسعة أهداف استمتع بها كل عاشق للساحرة المستديرة، بينما تضع جماهير الزعيمين أيديها على قلوبها حتى رحمها الحكم الماليزي محمد نظمي نصر الدين، وأطلق صافرة النهاية بعد احتساب أكثر من 12 دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

خماسية الهلال سجلها رينان لودي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري "هاتريك"، في الدقائق 26 و45 و6+45، 65 و75.

أما رباعية العين فأتت عبر سفيان رحيمي "هاتريك" (أحدهم من ضربة جزاء) وماتيو سانابريا في الدقائق 39، 63، 67 و6+90. (شاهد أهداف المباراة)

هذا الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة (العلامة الكاملة) في صدارة جدول ترتيب مجموعة غرب، بينما تعقد موقف العين في المركز الـ11 (قبل الأخير) برصيد نقطة وحيدة بعد مرور ثلاث جولات.

لقد تمت "عملية ثأر الهلال" بنجاح بعدما أطاح العين بالهلال من النسخة الماضية من دوري الأبطال، وقتما هزمه (5-4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

لكن ماذا عن ملامح مباراة الليلة؟ في السطور التالية نستعرض أبرز تلك الملامح، الذي لم تكن جميعها إيجابية رغم الملحمة من الفريقين..