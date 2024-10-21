انتقاد نصراوي لجدولة مباريات دروي روشن .. "122 ساعة للهلال و98 للأهلي وأقل من 72 للنصر!"

الجولة الثامنة تنطلق يوم الخميس القادم

وجه الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي انتقادًا واضحًا لجدولة مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حيث رأى أنها تحمل ظلمًا واضحًا للنصر مقارنة بالأهلي والهلال.

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الثلاثي السعودي يخوض اليوم وغدًا مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة، حيث يلعب الهلال أمام العين والأهلي أمام الريان مساء اليوم فيما يخوض النصر مباراته أمام الاستقال في الإمارات بعد نقلها إلى خارج إيران بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.

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العصيمي انتقد لعب النصر مباراته أمام الخلود في القصيم ضمن الجولة الـ8 من دوري روشن يوم الجمعة القادم، أي بفاصل زمني أقل من 72 ساعة بين المباراتين القارية والمحلية، فيما يصل هذا الفارق للهلال إلى 122 ساعة، حيث سيُواجه التعاون في الرياض يوم السبت، وللأهلي إلى 98 ساعة، حيث سيلعب ضد الأخدود مساء الجمعة في جدة.

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إذ كتب عبر منصة إكس "لم أستوعب حتى الآن أن النصر يلعب الثلاثاء بدبي ثم يلعب الجولة الثامنة الجمعة ببريدة الساعة السادسة. وأن الهلال يلعب الإثنين بالعين ثم يلعب الجولة الثامنة السبت وبالرياض والساعة تسع ليلًا. ما بين دبي وبريدة لم يكمل النصر (72) ساعة وفيها سفر للقصيم. يرتاح الهلال (122) ساعة ودون سفر. الأهلي يرتاح (98) ساعة ودون سفر".

العصيمي أعاد فيما بعد نشر تغريدته من جديد مبديًا دهشته الأكبر لإدراكه أن المباراة كانت من المقرر أن تُقام في طهران الأبعد عن السعودية من الإمارات، حيث كتب "للمعلومية. كيف لو كانت المباراة كما هي مقررة مسبقا في طهران".