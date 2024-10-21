"استمر في إبهارنا" .. نيمار يوجه رسالة لخليفة ميسي بعد كسر رقمه القياسي والأخير يكرمه بطريقته

منذ عام 2009 لم ينجح أحد في كسر رقم نيمار حتى جاء اليوم..

بعد صمود 15 عامًا، جاء من يكسر رقم البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال السعودي، الذي حققه بقميص سانتوس في الدوري البرازيلي.

في عام 2009، وصلت مساهمات نيمار مع سانتوس لـ16 (10 أهداف مسجلة - 6 أهداف مصنوعة)، بينما كان عمره 17.

واليوم وخلال مواجهة بالميراس لجوفينتود، ضمن الجولة الـ30 من الدوري البرازيلي، كسر إستيفاو ويليان؛ نجم الأول، ذاك الرقم بإحرازه هدف وصناعته لآخر، إذ انتهت المباراة بنتيجة (5-3) لصالح رفاقه.

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بتلك المساهمتين، وصل ابن الـ17 عامًا لـ18 مساهمة (10 أهداف مسجلة - 8 أهداف مصنوعة)، ليكسر رقم نيمار.

وقرر إستيفاو؛ الملقب بـ"ميسينيو" أو "ميسي الجديد" بحسب ما يطلق عليه البرازيليون، الاحتفال على طريقة نيمار عقب كسر رقمه، دعمًا له في الوقت نفسه، إذ قال عقب المباراة: "سعيد جدًا بعودة نيمار بعد غياب طويل، احتفالي على طريقته كان تكريمًا له"، في إشارة إلى شفائه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة بعد غياب سنة كاملة عن الملاعب.

ومن جانبه رد نيمار على ذلك، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مبروك كسرك للرقم القياسي، أتمنى أن تستمر في التألق وإبهار الجميع بكرة القدم التي تقدمها".

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يذكر أن نيمار يجلس اليوم الإثنين، على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الهلال والعين ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة بعد إصابته في أكتوبر 2023.