"لا أحتاج إثبات أي شيء!" .. سالم الدوسري يخرج عن صمته برد قوي على منتقديه ويؤكد: الهلال فاز ضد العين بـ"الشخصية"

ماذا قال سالم الدوسري؟

سخر النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح عملاق الرياض الهلال، من "منتقديه"؛ وذلك بعد قمة العين الإماراتي، في بطولة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

سالم سجل 3 أهداف "هاتريك"؛ ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للفوز على العين (5-4)، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، ببطولة النخبة الآسيوية.

وقال سالم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة؛ ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا: "أنا لي الملعب.. وهم لهم خارجه".

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وشدد نجم الزعيم الهلالي على أنه لا يحتاج أن يثبت أي شيء لمن يهاجمه أو يقلل منه؛ وذلك في أعقاب تألقه الكبير مع الهلال، مؤكدًا على أنه يقبل الانتقادات، ولكنه يرفض التجريح.

وتعرض سالم لانتقادات عنيفة للغاية؛ بعد مستواه السيئ مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في فترة التوقف الدولي الأخير، وإهداره "ركلة جزاء"، ساهمت في سقوط الأخضر في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام البحرين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعن الفوز على العين.. اعتبر سالم الدوسري أن فريقه نجح في انتزاع الـ3 نقاط بـ"شخصيته"؛ خاصة أنه لعب الـ8 دقائق الأخيرة، بالإضافة إلى الوقت بدل الضائع الذي قارب على ربع ساعة، بنقص عددي عقب طرد زميله علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول.

جدير بالذكر أن الهلال حافظ على صدارة "منطقة الغرب"، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، بعد فوزه الصعب على العين؛ وذلك برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة"، من 3 انتصارات متتالية.