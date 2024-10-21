عين على الحكم | "3 لقطات جدلية في شوط واحد" .. هل تعرض العين لـ"الظلم" أمام الهلال؟

الإثارة أصبحت عنوانًا لقمة الهلال والعين دائمًا..

شهد الشوط الأول من قمة العين الإماراتي والهلال السعودي، مساء اليوم الإثنين، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، خلال الشوط الأول.

العين يستضيف الهلال، على ملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

وبدأت الإثارة بمطالبات من نجوم الفريق الإماراتي، بالحصول على "ركلة جزاء" في الدقيقة الرابعة؛ وذلك بعد سقوط المهاجم المغربي سفيان رحيمي، في منطقة الـ18 للزعيم الهلالي.

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سقوط رحيمي؛ جاء بعد "احتكاك" من ناصر الدوسري، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ أثناء توغل المهاجم المغربي، لداخل منطقة الـ18.

ومن ناحيته.. أكد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، على صحة قرار حكم القمة الآسيوية؛ بعدم احتساب "ركلة جزاء" للعين؛ قائلًا: "التحام ناصر مع رحيمي؛ مجرد احتكاك طبيعي".

ريشة أشار في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، إلى أن مثل هذه الاحتكاكات؛ تحدث عادة أثناء التنافس على الكرة، ولا ترتقي إلى مخالفة.

ولم تمر سوى 3 دقائق فقط.. حتى سجل رحيمي "هدفًا" في الشبك الهلالية، مستغلًا خطأ فادحًا من الحارس محمد الربيعي، الذي مرت الكرة من تحت قدميه؛ إلا أن الإعادات أظهرت تواجد المهاجم المغربي، في منطقة التسلل.

أما اللقطة الجدلية الأخيرة.. جاءت في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل قوي من السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي الهلال، الذي رفع قدمه من الأرض وأعاق لاعب العين بـ"قوة".

الحكم عاد إلى مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، والذين أكدوا على أن اللعبة لا تستحق أكثر من "كارت أصفر" ضد كوليبالي، وليس "طرد" مثلما طالب نجوم نادي العين.

جدير بالذكر أن الهلال جمع العلامة الكاملة "6 نقاط"، في أول جولتين من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ بينما اكتفى العين بنقطة وحيدة فقط من مباراتين.