Al-Ittihad v Al Hilal - Kings Cup Saudi Arabia Semi FinalGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

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تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

يطمح جمهور الهلال في مداواة جراح النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا حين يخوض البطولة بنظامها الجديد ومسماها "بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025".

وكان قد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

كما ذكرنا سابقًا أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

المباراةالموعد النتيجةالملعب
الريان - الهلالالثلاثاء 17 سبتمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-أحمد بن علي
الهلال - الشرطةالثلاثاء 1 أكتوبر 2024
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-المملكة أرينا
العين - الهلالالإثنين 21 أكتوبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-

هزاع بن زايد

الهلال - استقلال طهرانالإثنين 4 نوفمبر 2024
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-المملكة أرينا
السد - الهلالالثلاثاء 26 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-جاسم بن حمد
الهلال - الغرافةالثلاثاء 3 ديسمبر 2024
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-المملكة أرينا
الهلال - برسبوليسالثلاثاء 4 فبراير 2024
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-المملكة أرينا
الوصل - الهلالالثلاثاء 18 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-زعبيل

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1الهلال00000000
2النصر00000000
3الأهلي00000000
4السد00000000
5الريان00000000
6الغرافة00000000
7برسبوليس00000000
8استقلال طهران00000000
9الوصل00000000
10العين00000000
11باختاكور00000000
12الشرطة00000000
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