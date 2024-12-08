أخبار الأهلي اليوم | فيرمينو يُحدد فريقه الجديد بعد الراقي، والحزن يُصيب ثنائي الفريق بسبب رينارد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 8 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 ديسمبر 2024.

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هل شركة الأهلي تعمل لصالحه أم ضده؟!

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"بوبي" استجاب لطلب المراسلة عقب مواجهة التعاون والأهلي..

رينارد أعلن عن قائمة الأخضر في خليجي 26..

بعد فوز الأهلي على التعاون برباعية في بريدة..

الأهلي يقلب الطاولة على التعاون، ويقترب من المربع الذهبي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

فيرمينو أصبح بديلًا في الأهلي ولم يقدم أي شيء للفريق..

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

GOAL

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

هل يقوم الهلال بضم أبرز نجوم دوري روشن في كأس العالم للأندية؟

وكأن الفرقي التركي لا يرى غير السعودية ونجومها!

مواجهات نارية تنتظر الهلال في كأس العالم للأندية 2025..

إيفان توني بجوار ميسي...

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

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سالزبورج ينتظر الهلال في مونديال الأندية...

هل تتم الصفقة في النهاية؟!..

تعرف على طرق شراء وأسعار كافة مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي خلال منافسات موسم 2024-2025...

انتقاد عنيف لقرار التوقف الطويل للدوري