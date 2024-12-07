موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره الشباب في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
الأهلي يبحث عن انتصار يقربه من المنافسة على المراكز المتقدمة وهو الذي يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة ومن مصلحته القصوى الفوز على الشباب صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة...
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 10 يناير 2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والشباب على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الأهلي - الشباب
|الجمعة 10 يناير 2025
20:00 السعودية، 19:00 مصر
|SSC SPORT
|الأمير عبد الله الفيصل