الفرحة لم تستمر طويلًا .. قائمة رينارد تصيب ثنائي الأهلي بـ"الحزن" بعد حرمانهما من كأس الخليج

رينارد أعلن عن قائمة الأخضر في خليجي 26..

رفع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الستار على قائمة الأخضر، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المُقبل.

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وجاء إعلان قائمة المنتخب السعودي، فور انتهاء مباراتي الأهلي ضد التعاون، والهلال مع الرائد، في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، حيث قلب الأهلي تأخره لفوز عريض بنتيجة (4-2)، فيما انتزع الهلال انتصارًا في اللحظات الأخيرة بنتيجة (3-2).

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وكشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن وقع قائمة المنتخب السعودي، على أجواء الأهلي، قائلًا إن الثنائي علي مجرشي وعبد الرحمن الصانبي، غادرا ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، في حالة حزن وصدمة، بعد تلقي خبر استبعادهما من البطولة الخليجية.

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ونقل سعيد رسالة من المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي قال عن استبعاد علي مجرشي من قائمة المنتخب السعودي، "هذا ظلم والله".

وأسفرت قرعة كأس خليجي 26، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، ليواجه العراق (حامل اللقب)، والبحرين، منافسه في تصفيات كأس العالم 2026، وكذلك اليمن.

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وضمن الأهلي تواجده في المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، قبل فترة التوقف، برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، محققًا الانتصار السابع هذا الموسم، ليبتعد عن الاتحاد المتصدر، بفارق 13 نقطة.