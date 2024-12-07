"هدفي التعاون صدمة وتمنيت عدم توقف الدوري" .. يايسله يكشف سر ريمونتادا الأهلي وخطته في كأس الخليج

بعد فوز الأهلي على التعاون برباعية في بريدة..

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن فخره بأداء الفريق الذي نجح قلب الطاولة على التعاون، كاشفًا عن رأيه إزاء فترة التوقف الدولي، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي.

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واستطاع الأهلي أن يقلب تأخره بهدفين، إلى فوز عريض بنتيجة (4-2)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن هدفي التعاون اللذين جاءا في الدقيقتين 23 و25، كانتا بمثابة (الصدمة)، بالنسبة له، ولكن الفريق عاد في الشوط الثاني، معربًا عن سعادته بأداء الفريق رغم الإرهاق، نتيجة خوض مباراة كل ثلاثة أيام، كما أبدى سعادته بالحضور الجماهيري ودعمهم للفريق.

وفي سياق متصل، قال يايسله إنه كان يتمنى عدم توقف الدولي، في ظل الأداء المتميز الذي يقدمه الأهلي في الفترة الأخيرة، كون اللاعبين لديهم مخزون لياقي، وينبغي أن يستمروا، فيما أوضح أن اللاعبين سيحصلون على راحة مستحقة، وسيقوم بوضع جدول خاص لهم خلال فترة الإجازة.

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وتابع "ربما سيكون هناك عمل تسويقي خلال فترة التوقف، وسيكون فيها عمل فردي للاعبين، وبعد عودتهم، سنقيم اختبارات، ثم نستعد بشكل أفضل لعودة المنافسات".

وعن سر عودة الفريق في الشوط الثاني، قال ماتياس "أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن يلعبوا كرجل واحد، وعودتنا جاءت من روح الفريق الجماعية".

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ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة، في المركز التاسع.