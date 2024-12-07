الأهلي والتعاون | غاب كيسييه فانفجرت المواهب البرازيلية .. ورقم مرعب يجعل مايلسون "حارس الجولة" رغم الرباعية

الأهلي يقلب الطاولة على التعاون، ويقترب من المربع الذهبي..

شكرًا يا الأهلي، أثبت فعليًا مقولة "لا تستسلم حتى الصافرة الأخيرة"، ففي وقت كانت تظن فيه الجماهير الأهلاوية بأن فريقها قد يسلم لفكرة الخسارة أو التعادل، انفجرت كتيبة ماتياس يايسله، ونجحت في قلب الطاولة على التعاون، من التأخر بهدفين لفوز بنتيجة (4-2)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

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يايسله أثبت أنه يستحق البقاء ومواصلة المسيرة، ويجب للإدارة أن تستجيب لطلبه بالتدعيمات، فرغم البداية العثرة التي دفعت الجماهير لتوقع هبوط فريقها مجددًا هذا الموسم، ها هو الراقي يمضي في نتائجه الإيجابية، ويحقق انتصاره السابع في دوري روشن، ليزحف بثبات إلى المركز الخامس، برصيد 23 نقطة، ويصبح على بعد نقطتين فقط من النصر، صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة، في المركز التاسع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التعاون كان جيدًا حتى انتهاء الشوط الأول، وتقدم بهدفين سريعين في الدقيقتين 21 و23 عن طريق جواو بيدرو وموسى بارو، فيما أبى الأهلي أن يغادر الشوط بدون هدف أحرزه المدافع روجر إيبانيز بالدقيقة 45+8، ليثير غيرة زملائه المهاجمين، حتى انفجر الراقي بثلاثية في الشوط الثاني عن طريق فراس البريكان وروبرتو فيرمينو ورياض محرز في الدقائق 52 و63 و73.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء التعاون والأهلي في مباراة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي..