أظهر الأهلي في صورة عبثية .. فيرمينو يتدخل لينقذ الموقف خلال مقابلة تليفزيونية مع أليسكاندر!

"بوبي" استجاب لطلب المراسلة عقب مواجهة التعاون والأهلي..

في وقت يسيطر به الغضب على جمهور الأهلي السعودي في ظل الاعتراض على بعض الجوانب الإدارية والفنية في النادي، أتت لقطة جديدة لتثير بعض تساؤلاتهم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الراقي حقق الفوز أمس السبت أمام التعاون برباعية بعدما كان متأخرًا بهدفين، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب المباراة، اختارت القناة الناقلة "إس إس سي" البرازيلي أليكساندر؛ المنضم للأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، لإجراء مقابلة تليفزيونية معه.

GOAL

أليسكاندر لا يجيد اللغة الإنجليزية والعربية كذلك، لذا ما كان من المراسلة منال سامر إلا أن طلبت من مواطنه فيرمينو؛ زميله في الراقي، لحضور المقابلة لترجمة حديثها له من الإنجليزية إلى البرازيلية، وهي المهمة التي وافق "بوبي" على أدائها.

لكن ورغم امتلاك الأهلي لمترجمين اثنين ضمن الجهاز المعاون للمدرب الألماني ماتياس يايسله إلا أن غيابهما عن حضور تلك المقابلة دفع الجمهور للحديث عن بعض العبثية في الفريق.

كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24!

نشوفك في 12-14 ديسمبر. احصل على تذكرتك مستخدمًا كود الخصم GOALSS24

يذكر أن الراقي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة متأخرًا عن الصدارة بفارق 13 نقطة، إذ حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر أربعة لقاءات أخرى.