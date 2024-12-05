"الخسارة تصل إلى نصف مليار ريال" .. رسالة حادة لاتحاد الكرة بشأن إيقاف دوري روشن السعودي

انتقاد عنيف لقرار التوقف الطويل للدوري

وجه الإعلامي سعود الصرامي رسالة حادة لمسؤولي اتحاد كرة القدم السعودي بشأن قرارهم إيقاف دوري روشن لمدة شهر تقريبًا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج التي ستقام في الكويت نهاية الشهر الجاري.

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الصرامي أوضح خلال حديثه لإذاعة العربية FM أن أندية دوري روشن لن تتضرر أبدًا من حصول المنتخب على عدد من لاعبيها لخوض كأس الخليج، مشيرًا إلى أن الأمر كان مقبولًا في السابق قبل زيادة عدد الأجانب في المسابقة.

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وأضاف "بعيدًا عن الجوانب البدنية والفنية الخاصة باللاعبين وتأثرها سلبًا بذلك التوقف، لننظر إلى السلبيات الاقتصادية، الأندية ستدفع للاعبين الأجانب مستحقاتها المالية وهم جالسون في البيت ويستمتعون بالإجازة، ستُنفق الكثير من الأموال دون أي مقابل! وأعتقد أن المبلغ سيتجاوز النصف مليار ريال سعودي! تلك تكلفة دوري روشن الشهرية تقريبًا".

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تابع "تحدثت مع أكثر من رئيس نادٍ، وقد كشفوا لي أن جل المدربين لديهم كانوا رافضين تمامًا فكرة إيقاف الدوري، لا يوجد أي مبرر لهذا القرار واتحاد الكرة لم يتحدث مع أحد، سواء المدربين أو الرؤساء أو الجمعية العمومية، حول قراره. تقولون أن المشكلة الكبيرة للمنتخب أن قوام الأندية الرئيسي من الأجانب، إذًا لماذا تُوقف الدوري مادام النجوم المحليين ليهم لهم أي تأثير".

"ما أراه أن القرار غير مناسب أبدًا، وعلى مدار الأيام القادم سنشاهد منشورات اللاعبين الأجانب خلال إجازاتهم، والأندية ستدفع لهم رواتبهم دون أن يلعبوا، لا أمانع المشاركة في كأس الخليج وبالفريق الأول لكن ما أعارضه هو إيقاف الدوري مع تلك التكلفة المالية الكبيرة".

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أتم الصرامي "ما الذي سيضر النصر أو الاتحاد أو الأهلي من استدعاء لاعبيهم للمنتخب؟ الضرر كان موجودًا قديمًا قبل زيادة عدد الأجانب لأنهم في ذلك الوقت لن يستطيعوا تعويض اللاعبين السعوديين، لكن اليوم .. إن غاب صالح الشهري هناك كريم بنزيما، أحمد الكسار حارس مرمى القادسية لا يلعب أصلًا، لكن ندفع أموال للاعبين وهم في إجازاتهم!".