البداية سان ماكسيمين والآن تاليسكا وديميرال وحتى رونالدو لم يسلم .. صك براءة فنربخشه من "استهداف" دوري روشن!

وكأن الفرقي التركي لا يرى غير السعودية ونجومها!

يبدو وأن فنربخشه يحب دوري روشن! العملاق التركي الذي يدربه جوزيه مورينيو ارتبط مؤخراً بمجموعة من أبرز نجوم دوري روشن لدرجة جعلت البعض يصف الأمر "بالاستهداف".

انتقال آلان سان ماكسيمين الصيف الماضي لصفوف الأصفر والأزرق كان مجرد البداية، والآن الفريق الذي ينافس جلطة سراي على قمة الترتيب تم ربطه بتاليسكا، مريح ديميرال، وحتى كريستيانو رونالدو، ليواصل "غزوه" للدوري السعودي عندما يتعلق الأمر بسوق الانتقالات.

جمهور النصر والأهلي بالتحديد قد يتعجبون من تركيز مورينيو وكشافيه مع أنديتهم، ونحن هنا للتفسير وتحليل السر وراء ارتباط فنربخشه بتلك الاسماء تحديداً، وحقيقة إذا كان الأمر استهداف أم مجرد مصادفة ووراء كل صفقة قصتها الخاصة؟