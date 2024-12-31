1 Machida Zelvia 8 5 2 1 15 7 8 17 W W W W L

2 Vissel Kobe 8 5 1 2 14 7 7 16 L W D W W

3 Sanfrecce Hiroshima 8 4 3 1 10 6 4 15 D W W D W

4 Buriram United 8 4 2 2 10 8 2 14 W W D D W