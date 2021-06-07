Sami Khedira: Mesut Özil gördüklerimin en iyisiydi!

Real Madrid'in eski yıldızı Sami Khedira İspanyol ekibinde geçirdiği günlere değinirken, Mesut Özil'e ayrı bir parantez açtı.

Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle geçtiğimiz günlerde futbol hayatını sonlandırdığını açıklayan Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira, İspanyol basınına verdiği röportajda uzun bir süre formasını giydiği Real Madrid'de yaşadığı günlere değindi. 34 yaşındaki eski oyuncu , Jose Mourinho'nun bir telefonuyla hayatını değiştirdiğini belirtti.

Khedira ne söyledi?

Marca'ya konuşan Khedira, futbolu bırakma kararını bir günde vermediğini ve vücudunun artık üst düzey futbol oynamasına izin vermediğini söyledi:

"Futbolu bırakmak zorundaydım çünkü her şeyimi veremiyorsam kenara çekilmek en iyi seçenekti. Bu konuyu ailemle uzun bir zamandır düşünüyorduk.

"Şu anda garip duygular hissediyorum çünkü artık oynamayacak olmak üzücü ama diğer yandan oynadığım dönemde başardıklarımla büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum."

"Mourinho başıma gelen en iyi şeydi"

Real Madrid'in kendisini transfer etmek isteyenlerin kendisine şaka yaptıklarını düşündüğünü belirten Khedira, bunun bir şaka olmadığını ise Mourinho ile konuştuğunda fark ettiğini belirtti:

"Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nın hemen sonrasıydı. Finali hak ettiğimizi düşünüyordum ve gerçekten çok üzülmüştüm.

"Sonrasında Real Madrid'in beni istediğini söylediklerinde buna inanmadım. Mourinho beni aradığında oldukça endişeliydim çünkü İngilizcem yeterince akıcı değildi. Ona mesajla konuşup konuşamayacağımızı sormuştum ve gülümsemişti.

"Bu telefon görüşmesi bütün hayatımı değiştirdi. Mourinho başıma gelen en iyi şeydi."

"Ancelotti babam gibiydi"

Real Madrid'in Jose Mourinho'nun ardından göreve getirdiği ve geçtiğimiz günlerde yeniden anlaştığı Carlo Ancelotti'ye değinen Khedira, İtalyan teknik adamın takımı bir aile olarak gördüğünü söyledi:

"Sakatlığım nedeniyle ameliyat oldum ancak Dünya Kupası için hazır hale gelmem gerekiyordu. Turnuvaya dek hazır olabilmek için kendimi Almanya'da bir kliniğe kilitledim.

"Klinikte doktorlar ve fizikçiler ile birlikte yalnızdım. Ve bir de Carlo vardı.

"İyileşip Madrid'de antrenmanda karşılaştığımız güne dek her gün telefon etti. Tıpkı babamın telefonunu bekler gibi Carlo'nun telefonunu bekliyordum. 23 oyuncusu, birçok sıkıntısı, şampiyonluk baskısı ve ailesi vardı ama benimle sohbet etmeyi bir gün bile ihmal etmedi.

"Ona bu durumun bana çılgınca geldiğini söylediğimde, bizim bir aile olduğumuzu ve beni yalnız bırakamayacağını söylemişti."

"Xabi Alonso'dan çok şey öğrendim"

Real Madrid orta sahasında Xabi Alonso, Angel Di Maria, Mesut Özil ve Toni Kroos ile birlikte oynayan Khedira, Xabi Alonso'dan birçok şey öğrendiğini söyledi:

"Madrid'e çok genç yaşta geldim ve onunla oynuyordum. Benim için en iyi 6 numaraydı. İnanılmaz bir kariyeri vardı ve ondan çok şey öğrendim. Xabi'nin ardından Mesut geliyor. İnanılmaz bir oyuncuydu. Nasıl hareket ettiği, top kontrolü, her şeyi büyük bir kaliteydi."

"En iyi oyuncu Ronaldo, en üst seviyeye çıkan Mesut'tu"

Birlikte oynadığı en iyi oyuncunun Cristiano Ronaldo olduğunu söyleyen Khedira, buna rağmen Mesut Özil'in Real Madrid formasıyla çıktığı seviyenin Ronaldo'yu bile gölgede bırakabileceğini söyledi:

"Ronaldo inanılmaz bir golcü. Sürekli bir gol ve istatistik hedefi var.

"Buffon ve Casillas gibi inanılmaz iyi kalecilerle birlikte oynadım. Sergio Ramos belki futbol tarihinin en iyi stoperi olabilir.

"Ve elbette Mesut Özil... Mesut Özil'in Madrid'deki üç yılı inanılmazdı. İnsanlar o üç yılı izleyip ne yaptığını ve nasıl oynadığını gözden geçirmeli. Mesut'un Madrid'de yaptıkları harikaydı, şimdiye dek gördüklerimin en iyisiydi."

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