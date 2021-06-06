Hatayspor, Aaron Boupendza için gelen teklifleri açıkladı

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza için Hatayspor'un kapısını çalan takım sayısı artmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza transferin en gözde isimlerinden biri konumunda.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Gabonlu yıldız ile ilgili açıklama yaptı.

Lütfü Savaş neler söyledi?

TRT Spor'a konuşan Savaş, yıldız oyuncuya İngiltere, İspanya ve İtalya'dan teklifler olduğunu belirtti.

"Boupendza için, İtalya, İspanya ve İngiltere'den gelen teklifler var. Bu tekliflerin arasında resmi teklifler de var, resmi olmayan teklifler de var.

"Boupendza, Hatayspor'un sözleşmeli futbolcudur. Daha önce 8 milyon 100 bin euro bonservis bedelini görmüş bir oyuncu, bunun imzasını da atmıştık. Bu rakamın aşağısına satmayı düşünmüyoruz.

"15 Haziran'dan sonra süreç hızlanacaktır. İsteyen kulüpler ısrarcı. Israrlarına devam ederlerse, ortak bir noktada buluşursak transferine onay verebiliriz."

Aaron Boupendza bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından bedelsiz transfer edilen Boupendza, bu sezon Süper Lig'de sahaya çıktığı 36 karşılaşmada 22 gol atarken bir kez de asist yaptı.