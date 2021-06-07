Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Sao Paulo'yu 10 kişi oynattı

Kısa süre önce kulübeye adım atan Alex de Souza, aldığı ilginç kararla farkını şimdiden ortaya koydu.

Teknik direktörlüğünü Alex de Souza’nın yaptığı Sao Paulo 20 yaş altı takımı, hazırlık maçında Santos ile karşılaştı.

Takımda ilk maçına çıkan Facundo Milan’ın üç gol ve bir asistle yıldızlaştığı maçı Sao Paulo 8-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Maçı başından sonuna kadar domine eden Sao Paulo, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Alex, Uruguay’ın Defensor takımından transfer edilen Facundo Milan’a da şans verdi. İkinci yarının ilk 12 dakikasında iki gol daha bulan Sao Paulo farkı beşe çıkarırken, teknik direktör Alex de Souza bu noktada ilginç bir karara imza attı.

Takımının eksik oynama konusunda tecrübe kazanmasını isteyen Alex, bir oyuncusunu kendi kararıyla sahadan çekti. Maça 10 kişi devam eden Sao Paulo buna rağmen farkı daha da arttırmayı başardı.

Alex, A takım kadrosunda da yer alan genç oyuncular; Beraldo, Nathan, Patryck, Pablo Maia, Marquinhos ve Vitinho’ya bu maçta şans verdi. Bu isimler arasından Nathan ve Vitinho daha önce A takım formasını giymişti.

Sao Paulo altyapısındaki teknik direktörlük görevine bu yıl Nisan ayında başlayan Alex de Souza, kariyerinin ilk profesyonel maçına da Nisan 1995’te çıkmıştı.

02/04/95 fazia meu primeiro jogo como profissional de ⚽️.

02/04/21 começa meu contrato com o @SaoPauloFC . treinador de futebol. Coincidência de datas e o mesmo sentimento. Uma alma sonhadora q é apaixonada por ⚽️. função nova, mas a mesma paixão. Q seja prazeroso como sempre foi. pic.twitter.com/yGZT0AFdx0 — Alex de Souza (@Alex10) April 2, 2021

2004’ten itibaren 8 yıl boyunca taşıdığı Fenerbahçe formasıyla efsaneleşen Brezilyalı yıldız, futbolculuk kariyerini Coritiba’da noktaladı.

Alex, Fenerbahçe forması altında çıktığı 344 maçta, 171 gol atarken 146 kez de asist yaptı. Sarı lacivertli takımla üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Alex, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan kadronun da bir parçasıydı.

Alex, Sao Paulo’da A takımın başındaki Arjantinli eski futbolcu Hernan Jorge Crespo ile birlikte çalışıyor.

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