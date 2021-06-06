PSG Başkanı Al-Khelaifi: Kylian Mbappe'yi asla satmayacağız

PSG Başkanı Al-Khelaifi, takımdan ayrılacağı konuşulan Kylian Mbappe ve Mauricio Pochettino hakkında bilgi verirken Messi ile ilgili de konuştu.

Avrupa futbolunda en çok konuşulan konulardan biri, Kylian Mbappe'nin PSG'da kalıp, kalmayacağı...

Fransız yıldızın Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki söylentiler her geçen gün artarken Nasser Al-Khelaifi konuyla ilgili konuştu.

Nasser Al-Khelaifi neler söyledi?

L'Equipe'e röportaj veren Başkan Al-Khelaifi, Kylian Mbappe'yi asla satmayacaklarının altını çizdi.

"Kylian Paris'te kalacak. Onu asla satmayacağız. Devam eden yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili ayrıntı veremem. Söyleyebileceğim tek şey, iyi gidiyor. Umarım ortak bir nokta bulacağız. Burası Paris. Onun memleketi.

"O sadece bir futbolcu değil, Fransa Ligi'ni, ülkesini, başkentini tanıtmak gibi bir misyonu var. Hem insan olarak hem de futbolcu olarak harika biri. Önümüzdeki yıllarda Ballon d'Or'u kazanacağından yüzde yüz eminim.

"Burada devam etmek için her şeye sahip. Nereye gidebilir? Proje açısından hangi kulüpler PSG ile rekabet edebilir?"

Lionel Messi, PSG için bir transfer hedefi mi?

Başkan Al-Khelaifi, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni bir kontrat imzalamayan Arjantinli yıldız ile ilgili de düşüncelerini aktardı.

"Barcelona'nın başkanına da söyledim. Messi'nin kontratı bitti, tüm kulüplerin 1 Ocak'tan beri onunla görüşme ve kontrat imzalama hakkı var.

"Size söyleyebileceğim tek şey, tüm büyük oyuncuların PSG'ye gelmek istediği. Bunu sadece Messi için söylemiyorum. Bütün yıldızları bir araya getirmek mümkün değil, zaten harika oyunculara sahibiz. Messi de harika bir oyuncu."

Mauricio Pochettino PSG'da kalacak mı?

Al-Khelaifi, bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Arjantinli teknik direktörün ilgili kendisine böyle bir şeyden bahsetmediğini söyledi.

"Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Pochettino ile iki ya da üç saat süren iki toplantı yaptım. Bana ayrılmak istediğini hiç söylemedi. Asla ayrılmak istediğini düşündüren bir tavrı olmadı. Tamamen konularla ilgileniyordu.

"Neredeyse her gün Sportif Direktör Leonardo ile transfer sezonu, oyuncular vb. konular hakkında görüşüyorlar. Daha iki yıllık sözleşmesi var."