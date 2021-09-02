Portekiz'le tarihe geçen Ronaldo röportajı kısa kesti

Galibiyetin ardından kameraların karşısına geçen Cristiano Ronaldo, röportajı son soruyu yanıtlamadan kibar bir şekilde sonlandırdı.

Portekiz formasıyla önemli bir rekora imza atarak milli takımlar seviyesinde tarihin en golcü ismi olan Ronaldo hiç kuşkusuz gecenin adamıydı.

İrlanda Cumhuriyeti karşısında ikinci yarıda bulduğu beraberlik golüyle milli takımdaki gol sayısını 110’a çıkaran Ronaldo, rekorun yeni sahibi oldu. Bununla da yetinmeyen yıldız oyuncu, duraklama anlarında attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve Portekiz formasıyla 111 gole ulaştı.

Maçın ardından röportajla fazla vakit kaybetmek isteyemen Ronaldo, süratli bir şekilde soruları yanıtlayıp kutlamaya devam etmek için uzaklaştı.

Ne söyledi?

Röportaj, Ronaldo’nun rekor hakkındaki soruları yanıtlamasıyla normal bir şekilde başlamıştı. Sky Sports’a konuşan Ronaldo mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyum, sadece rekoru kırdığım için değil, takım olarak yaşadığımız özel anlar ve son bölümdeki iki gol için de sevinçliyim.”

[15. dakikada kaçırdığı penaltı hakkında] “Bu oyunun bir parçası, işin bir parçası. Bazen gol atarsınız, bazen hata yaparsınız. Maçın sonuna kadar inancımı kaybetmedim.”

Muhabir bir soru daha sormaya hazırlanırken röportajı noktalayan Ronaldo, başparmaklarını havaya kaldırıp yavaşça kadrajdan çıktı.

🗣 "So happy, for the special moments that we have."



Cristiano Ronaldo described it as a 'special moment', after his record-breaking goals secured a 2-1 win for Portugal over Republic of Ireland 👇 pic.twitter.com/O21ttiRxDf — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2021

Ronaldo hangi rekoru kırdı?

1990’larda ve 2000’lerde İran formasıyla efsaneleşen Ali Daei, 109 golle rekorun eski sahibiydi.

1996 ve 2000 yıllarında 20 gol barajına ulaşan Ali Daei, 109 golü 149 maçta kaydetmişti. Ronaldo ise 111 golü 180 maçta attı.

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